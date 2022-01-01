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Asıl Mesleği Herkesi Şaşırttı!

Eğitimini aldığı işini açıklayan Seki, hem görüntüsüyle hem de geçmişteki asıl mesleği ile herkesi şaşırtmayı başardı.

  1. Zor günlerini geride bırakan ünlü şarkıcı Deniz Seki, küllerinden yeniden doğdu. 51 yaşındaki Deniz Seki, 36 bedene düşerek sevenlerini hayretler içerisinde bıraktı. Eğitimini aldığı işini açıklayan Seki, hem görüntüsüyle hem de geçmişteki asıl mesleği ile herkesi şaşırtmayı başardı.

    Zor günlerini geride bırakan ünlü şarkıcı Deniz Seki, küllerinden yeniden doğdu. 51 yaşındaki Deniz Seki, 36 bedene düşerek sevenlerini hayretler içerisinde bıraktı. Eğitimini aldığı işini açıklayan Seki, hem görüntüsüyle hem de geçmişteki asıl mesleği ile herkesi şaşırtmayı başardı.

  2. 1 Temmuz 1970 yılında dünayay gelen Deniz Seki, İstanbul'da hayatına devam etti.

    1 Temmuz 1970 yılında dünayay gelen Deniz Seki, İstanbul'da hayatına devam etti.

  3. 1993 yılında Melih Kibar ile tanışan Seki, Kenan Doğulu, İzel, Yaşar, Emel Müftüoğlu, Ege, Ferda Anıl Yarkın ve Zuhal Olcay gibi sanatçılara vokalistlik yapmıştı.

    1993 yılında Melih Kibar ile tanışan Seki, Kenan Doğulu, İzel, Yaşar, Emel Müftüoğlu, Ege, Ferda Anıl Yarkın ve Zuhal Olcay gibi sanatçılara vokalistlik yapmıştı.

  4. 1995 yılında kendi yazdığı şarkı ile katıldığı Pop-Show Şarkı Yarışması'nda birinci olmuş ve kariyer hayatının doğru noktada olduğunu bu şekilde kanıtlamıştı.

    1995 yılında kendi yazdığı şarkı ile katıldığı Pop-Show Şarkı Yarışması'nda birinci olmuş ve kariyer hayatının doğru noktada olduğunu bu şekilde kanıtlamıştı.

  5. 1997'de ilk albümünü yayınlayan Seki, söz ve müzikleri Yıldız Tilbe'ye ait olan "Hiç Kimse Değilim"le gündeme bomba gibi düşmüştü.

    1997'de ilk albümünü yayınlayan Seki, söz ve müzikleri Yıldız Tilbe'ye ait olan "Hiç Kimse Değilim"le gündeme bomba gibi düşmüştü.

  6. İlk klibini 2007 yılında "Mucize Nağmeler" e çeken şarkıcının asıl mesleği ortaya çıktığında ise herkes şaşırdı.

    İlk klibini 2007 yılında "Mucize Nağmeler" e çeken şarkıcının asıl mesleği ortaya çıktığında ise herkes şaşırdı.

  7. Üniversite eğitimi alırken sunuculuk okuyan ünlü şarkıcı, TRT İstanbul televizyonundaki sunuculuk sınavlarına katılarak kazandı ve sunucu olmuştu.

    Üniversite eğitimi alırken sunuculuk okuyan ünlü şarkıcı, TRT İstanbul televizyonundaki sunuculuk sınavlarına katılarak kazandı ve sunucu olmuştu.

  8. "Bu işin okulunu bitirdim" şeklinde isyanıyla şimdilerde gündeme gelen ünlü şarkıcı, asıl mesleğini bu şekilde bildirdi.

    "Bu işin okulunu bitirdim" şeklinde isyanıyla şimdilerde gündeme gelen ünlü şarkıcı, asıl mesleğini bu şekilde bildirdi.

  9. Şimdilerde 36 bedene kadar inen Seki, son haliyle herkesi şaşırttı. Ünlü şarkıcının İstanbul'da bir estetik merkezinden çıkarken görüntülenmesinin arından yüzüne dokunuşlar yaptırdığı ortaya çıktı. İşte Deniz Seki'nin estetikli kilo vermiş, tanınmaz son hali...

    Şimdilerde 36 bedene kadar inen Seki, son haliyle herkesi şaşırttı. Ünlü şarkıcının İstanbul'da bir estetik merkezinden çıkarken görüntülenmesinin arından yüzüne dokunuşlar yaptırdığı ortaya çıktı. İşte Deniz Seki'nin estetikli kilo vermiş, tanınmaz son hali...