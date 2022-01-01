Diyette Porsiyon Nasıl Olmalı?
Özellikle diyet yapmak isteyen birçok kişi porsiyonları ne kadar yiyeceğini karıştırıyor. Peki hem zayıflamak hem de sağlıklı beslenmek için porsiyon nasıl ayarlanır?
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Sağlıklı yemek isteyen birçok kişi kilo almamak için bazı yöntemlere başvuruyor. Özellikle diyet yapmak isteyen birçok kişi porsiyonları ne kadar yiyeceğini karıştırıyor. Peki hem zayıflamak hem de sağlıklı beslenmek için porsiyon nasıl ayarlanır? İşte günümüzün problemi porsiyon boyutlarını ayarlamak için bazı ipuçlarınız sizlerle paylaşıyoruz.
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Yapılan araştırmalara göre porsiyon boyutları ne kadar büyük olursa o kadar kişi o kadar aşırı yemeğe meyilli olur. Son yıllarda artan fast food tüketimi büyük menüler, büyük porsiyonlar daha çok yemeğe ve yemek yeme isteğini kontrol edememeye neden olur. Bunun önüne geçmek porsiyon boyutlarını kontrol etmek için uygulamanız gereken bazı detaylar bulunuyor.
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Sağlıklı beslenmek için fazla kilosundan kurtulmak isteyen birçok kişi diyete başlar. Diyetisyenin vermiş olduğu listeyi uygulamaya çalışan birçok kişinin ne kadar yiyeceği konusunda kafası karışır.
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DAHA KÜÇÜK TABAKLAR TERCİH EDİN Porsiyon ayarlamak için ilk olarak işe yemeğinizi koyacağınız tabakları küçültmekle başlayabilirsiniz. Yapılan bir çalışmada, büyük kase kullanan kişiler orta boy kase kullananlara göre %77 daha fazla makarna yediklerini ortaya koydu.
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SÜREKLİ AYNI TABAKLA YEMEK YİYİN Sürekli olarak öğünlerinizi aynı tabakta ve kasede yerseniz yiyecek alımını porsiyon ölçüsünü daha düzgün bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Ayrıca toplu olarak yiyecek alımını daha aza indirmiş olursunuz. Eğer tabağınızı farklı besin gruplarına göre ayırırsanız gözünüze daha çok büyük görünür ve doymanızı sağlar.
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YEMEK YEMEDEN BİR BARDAK SU İÇİN Kilo vermede en etkili olarak bilinen yöntemlerden biri olan su içimini ihmal etmeyin. Özellikle yemekten en az yarım saat önce içeceğiniz 1 bardak su porsiyon kontrolüne yardımcı olacaktır.
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Orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerde yapılan bir çalışmada, her yemekten önce 500 ml su içmenin, büyük olasılıkla gıda alımının azalmasına bağlı olarak, 12 hafta boyunca ağırlıkta %44 daha fazla düşüşe yol açtığı gözlemlendi
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YAVAŞ VE ÇOK ÇİĞNEYEREK YİYİN Uzmanlar yemek yerken bir lokmayı en az 20-25 kere çğnemek gerektiğini belirtiyor. Yavaş yemek yemek porsiyon kontrolünü düzenleyerek aşırı yemek yeme isteğinizi azaltacaktır. emek yerken
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DİREK TENCEREDEN YEMEYİN Yemekleri büyük paketlerden ve kaplardan yemek yemek daha fazla yemek yeme isteğiniz arttırmaktadır. Bu yüzden tabaklara koyarak masada yemek yemek ve porsiyonu tabağın içinde görmek gözünüzün doymasına ve daha az yemenizi sağlayacaktır.
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Aşırı yemeyi önlemek için atıştırmalıkları ayrı porsiyonlara ayırmayı ve aile yemeklerini tabaklardan servis etmeyi deneyin.
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