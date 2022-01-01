Diyette Porsiyon Nasıl Olmalı?

Yapılan araştırmalara göre porsiyon boyutları ne kadar büyük olursa o kadar kişi o kadar aşırı yemeğe meyilli olur. Son yıllarda artan fast food tüketimi büyük menüler, büyük porsiyonlar daha çok yemeğe ve yemek yeme isteğini kontrol edememeye neden olur. Bunun önüne geçmek porsiyon boyutlarını kontrol etmek için uygulamanız gereken bazı detaylar bulunuyor.