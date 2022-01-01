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Ünlü İsmin Başı Komşusuyla Dertte! Öyle Bir Tehdit Savurdu Ki...

usta oyuncu Fikret Kuşkan komşusuyla sokak köpekleri yüzünden kavgalık oldu! Mahallede huzurun kalmadığını söyleyen Kuşkan' ı komşusu " Seni köpeklere parçalatırım" diyerek tehdit etti!

  1. Ekranların usta oyuncusu Fikret Kuşkan'ın sokak köpekleri yüzünden komşusuyla başı dertte! Mahallede huzurun kalmadığını dile getiren Kuşkan'ı komşusu " Seni köpeklere parçalatırım" diyerek tehdit etti.

    Ekranların usta oyuncusu Fikret Kuşkan'ın sokak köpekleri yüzünden komşusuyla başı dertte! Mahallede huzurun kalmadığını dile getiren Kuşkan'ı komşusu " Seni köpeklere parçalatırım" diyerek tehdit etti.

  2. Sokak köpekleri tarafından saldırıya uğramıştı! Usta oyuncu, 29 Mayıs Pazar günü Zekariyaköy'de sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı.

    Sokak köpekleri tarafından saldırıya uğramıştı! Usta oyuncu, 29 Mayıs Pazar günü Zekariyaköy'de sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı.

  3. Arkadaşlarının müdahalesi ile köpeklerin saldırısında ucuz kurtulan Kuşkan, yaşadığı olay sonrası sokakta köpekleri besleyen komşusunun " Seni köpeklere parçalatırım" tehdidiyle karşılaştı.

    Arkadaşlarının müdahalesi ile köpeklerin saldırısında ucuz kurtulan Kuşkan, yaşadığı olay sonrası sokakta köpekleri besleyen komşusunun " Seni köpeklere parçalatırım" tehdidiyle karşılaştı.

  4. Konuyla ilgili açıklama yaptı.. <br> Olayla ilgili konuşan ünlü oyuncu mahallede huzurun kalmadığının altını çizerek, şu açıklamalarda bulundu.

    Konuyla ilgili açıklama yaptı..
    Olayla ilgili konuşan ünlü oyuncu mahallede huzurun kalmadığının altını çizerek, şu açıklamalarda bulundu.

  5. "Bu kişi köpekleri barınaklardan toplayarak, kontrolsüzce evinin sokağına salıyor. Köpeklerin sayısı belli değil. Mahallenin huzuru kalmadı. Çocuklar sokağa çıkamıyor, can güvenliği yok" dedi.

    "Bu kişi köpekleri barınaklardan toplayarak, kontrolsüzce evinin sokağına salıyor. Köpeklerin sayısı belli değil. Mahallenin huzuru kalmadı. Çocuklar sokağa çıkamıyor, can güvenliği yok" dedi.

  6. Şikayette bulunacak! <br> Komşusunun tehdidiyle neye uğradığını şaşıran 57 yaşındaki usta oyuncu, konuyla ilgili belediyeye ve valiliğe şikayette bulunacağını ifade etti!

    Şikayette bulunacak!
    Komşusunun tehdidiyle neye uğradığını şaşıran 57 yaşındaki usta oyuncu, konuyla ilgili belediyeye ve valiliğe şikayette bulunacağını ifade etti!

  7. Kendisi de bir hayvansever.. <br> Kendisinin de bir hayvansever olduğunu belirten Kuşkan, evinin bahçesinde kedi ve tavuk beslediğini söyledi.

    Kendisi de bir hayvansever..
    Kendisinin de bir hayvansever olduğunu belirten Kuşkan, evinin bahçesinde kedi ve tavuk beslediğini söyledi.