Ünlü İsmin Başı Komşusuyla Dertte! Öyle Bir Tehdit Savurdu Ki...
usta oyuncu Fikret Kuşkan komşusuyla sokak köpekleri yüzünden kavgalık oldu! Mahallede huzurun kalmadığını söyleyen Kuşkan' ı komşusu " Seni köpeklere parçalatırım" diyerek tehdit etti!
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Ekranların usta oyuncusu Fikret Kuşkan'ın sokak köpekleri yüzünden komşusuyla başı dertte! Mahallede huzurun kalmadığını dile getiren Kuşkan'ı komşusu " Seni köpeklere parçalatırım" diyerek tehdit etti.
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Sokak köpekleri tarafından saldırıya uğramıştı! Usta oyuncu, 29 Mayıs Pazar günü Zekariyaköy'de sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı.
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Arkadaşlarının müdahalesi ile köpeklerin saldırısında ucuz kurtulan Kuşkan, yaşadığı olay sonrası sokakta köpekleri besleyen komşusunun " Seni köpeklere parçalatırım" tehdidiyle karşılaştı.
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Konuyla ilgili açıklama yaptı..
Olayla ilgili konuşan ünlü oyuncu mahallede huzurun kalmadığının altını çizerek, şu açıklamalarda bulundu.
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"Bu kişi köpekleri barınaklardan toplayarak, kontrolsüzce evinin sokağına salıyor. Köpeklerin sayısı belli değil. Mahallenin huzuru kalmadı. Çocuklar sokağa çıkamıyor, can güvenliği yok" dedi.
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Şikayette bulunacak!
Komşusunun tehdidiyle neye uğradığını şaşıran 57 yaşındaki usta oyuncu, konuyla ilgili belediyeye ve valiliğe şikayette bulunacağını ifade etti!
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Kendisi de bir hayvansever..
Kendisinin de bir hayvansever olduğunu belirten Kuşkan, evinin bahçesinde kedi ve tavuk beslediğini söyledi.