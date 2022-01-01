Tatil Cennetinde Yıkım Başladı
Tatil bölgesi Fethiye'deki kaçak yapılar belediye ekiplerinin takibinde. Ünlü Çalış Plajı'ndaki kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili yasal sürecin tamamlanmasının ardından yıkım çalışmalarına başlandı.
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımlarına başlandı.
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Fethiye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün incelemesinde, Foça Mahallesi Çalış Plajı sahilinde kaçak ve ruhsatsız yapıldığı tespit edilen işletmelere ilişkin yasal süreç tamamlandı.
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Tahliye kararı tebliğ edilen işletmelerin yıkımına sabah saatlerinde iş makineleriyle başlandı.
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İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve zabıta ekipleri güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi.
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Yıkımın birkaç gün sürmesi bekleniyor.
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