İstanbul'da Para Transfer Merkezi Önünde Kavga
İstanbul Fatih'te bir para transfer merkezi önünde bekleyenlerle, mağazalarının önünün kapandığından şikayetçi olan esnaf arasında kavga çıktı. Sopa, sandalye ve kemerlerin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
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İstanbul'un Fatih ilçesi Laleli Caddesi üzerinde uluslararası para transferi yapan dükkanın önünde bekleyen yabancı uyruklu yüzlerce kişi, caddede bulunan dükkanların önünü kapattı.
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Kalabalıktan dolayı vitrinleri gözükmeyen esnaf ile transfer merkezi önünde bekleyen kişiler arasında tartışma yaşandı.
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Müşterilerin içeri girmekte zorlandığını öne süren esnaf kalabalığı uzaklaştırmak istedi.
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3 KİŞİ YARALANDI Başlayan tartışma kısa sürede sopa, sandalye ve kemerlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.
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Kavgada 3 kişi yaralandı.