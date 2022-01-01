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İstanbul'da Para Transfer Merkezi Önünde Kavga

İstanbul Fatih'te bir para transfer merkezi önünde bekleyenlerle, mağazalarının önünün kapandığından şikayetçi olan esnaf arasında kavga çıktı. Sopa, sandalye ve kemerlerin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

  1. İstanbul'un Fatih ilçesi Laleli Caddesi üzerinde uluslararası para transferi yapan dükkanın önünde bekleyen yabancı uyruklu yüzlerce kişi, caddede bulunan dükkanların önünü kapattı.

    İstanbul'un Fatih ilçesi Laleli Caddesi üzerinde uluslararası para transferi yapan dükkanın önünde bekleyen yabancı uyruklu yüzlerce kişi, caddede bulunan dükkanların önünü kapattı.

  2. Kalabalıktan dolayı vitrinleri gözükmeyen esnaf ile transfer merkezi önünde bekleyen kişiler arasında tartışma yaşandı.

    Kalabalıktan dolayı vitrinleri gözükmeyen esnaf ile transfer merkezi önünde bekleyen kişiler arasında tartışma yaşandı.

  3. Müşterilerin içeri girmekte zorlandığını öne süren esnaf kalabalığı uzaklaştırmak istedi.

    Müşterilerin içeri girmekte zorlandığını öne süren esnaf kalabalığı uzaklaştırmak istedi.

  4. 3 KİŞİ YARALANDI Başlayan tartışma kısa sürede sopa, sandalye ve kemerlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    3 KİŞİ YARALANDI Başlayan tartışma kısa sürede sopa, sandalye ve kemerlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

  5. Kavgada 3 kişi yaralandı.

    Kavgada 3 kişi yaralandı.