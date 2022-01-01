Yusuf İslam'dan Duygulandıran Paylaşım!

1960 ve 70'li yıllarda dünya çapında milyonların dinlediği şarkılara imza atan Yusuf İslam, o yıllar henüz İslamiyet'i seçmemişti. Ancak psikolojik olarak büyük bir buhran içindeydi. Tam 7 yıl sonra sorularının cevabını İslamiyet'te bulan Yusuf İslam'ın o yıllarda adı Stephen Demetre Georgiou'ydu.