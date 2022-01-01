Yusuf İslam'dan Duygulandıran Paylaşım!
Yusuf İslam sosyal medya hesabından torunlarıyla olan bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşımında 'Torunlarımla beraber yaşlanmak beni mutlu diyor" notunu yazan Yusuf İslam Cuma günü mesajıyla takipçilerini duygulandırdı.
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1960 ve 70'li yıllarda dünya çapında milyonların dinlediği şarkılara imza atan Yusuf İslam, o yıllar henüz İslamiyet'i seçmemişti. Ancak psikolojik olarak büyük bir buhran içindeydi. Tam 7 yıl sonra sorularının cevabını İslamiyet'te bulan Yusuf İslam'ın o yıllarda adı Stephen Demetre Georgiou'ydu.
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HAYRAN BIRAKTIRAN DEĞİŞİM! Hayatında büyük değişimler yaşamaya başlayan Yusuf İslam ismindeki devriminden sonra dış görünüşünü de değiştirdi. Kuran-ı Kerim okuyarak İslamiyet'i seçtiğini bir röportajında belirten Yusuf İslam, açıklamalarıyla o yıllarda kendisini dinleyen birçok hayranını etkilemişti.
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ÖNCELİK ALLAH! Konserlerine bir süre ara veren Yusuf İslam, şarkılarındaki İslamiyet'le ters düşen tüm kelimeleri revize ederek yeniden okumaya başladı. Yıllar sonra yeniden konser veren Yusuf İslam, şarkı aralarında ruhunun nasıl Kuran'la iyileştiğini vurguladı. Tüm eleştiriler ve linçlere rağmen meseleğini devam ettirerek milyonlara ulaştı.
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Şarkılarında Allah sevgisini ön plana çıkaran Yusuf İslam Fauzia Mubarak Ali ile evlendi. 6 çocuğu olan efsane isim Londra'da yaşıyor. Sık sık ailesiyle vakit geçiren Yusuf İslam bugün paylaştığı Cuma Günü mesajıyla hayranlarını duygulandırdı.
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Torunlarıyla olmaktan mutlu olan Yusuf İslam, torunlarınla beraber yaşlanmanın kendisine verdiği huzuru vurguladı.
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