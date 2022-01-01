Probiyotik bakımından zengin olan turşu suyuyla yapılan çalışmaların sonuçları bilim insanlarını bile şaşırttı. Vücudun ihtiyacı olan eksikliği yüzde yüz karşılayan turşu suyunu bilim insanları düzenli olarak 30 gün boyunca bir bardak tüketildiği taktirde vücudun yaşadığı değişimleri paylaştı. 30 gün boyunca her gün bir bardak turşu suyu içtiğinizde bakın vücudunuzda ne oluyor?