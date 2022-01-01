30 Gün Boyunca Turşu Suyu İçtiğinizde...
Probiyotik bakımından zengin olan turşu suyuyla yapılan çalışmaların sonuçları bilim insanlarını bile şaşırttı.
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Probiyotik bakımından zengin olan turşu suyuyla yapılan çalışmaların sonuçları bilim insanlarını bile şaşırttı. Vücudun ihtiyacı olan eksikliği yüzde yüz karşılayan turşu suyunu bilim insanları düzenli olarak 30 gün boyunca bir bardak tüketildiği taktirde vücudun yaşadığı değişimleri paylaştı. 30 gün boyunca her gün bir bardak turşu suyu içtiğinizde bakın vücudunuzda ne oluyor?
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*Fermente edilen besinler arasında yüksek oranda prebiyotik ve probiyotik barındıran turşu suyu vücuttaki aktif olan serbest radikalli hücrelerin etkinliğini azaltır. Bu sayede vücudun sağlıklı işleyişini korur.
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* Prebiyotik en çok bağırsaklar için fayda sağlar. Vücudun ikinci beyni olarak kabul edilen ve kiloya kadar vücudu ciddi bir şekilde etkileyen bağırsakların daha sağlıklı çalışması için flora seviyesini dengeler. Bağırsakların kas yapısını güçlendirerek vücutta atık bırakmadan boşalım sağlar.
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* Bilim insanları özellikle spor sonrası tüketildiğinde vücutta artan elektrotileri dengelediğini vurgular. Ter nedeniyle bozulan vücudun sıvı dengesini koruyarak sıvı kaybını önler. Gözenekeleri temizler.
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* Kan şekerini dengelemenin en hızlı yolu olarak kabul edilir. Uzmanlar turşu suyunun şeker oranını dengelediğinden şeker hastalarının bile rahat tüketebileceğini vurgular.
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* Son günlerde en sık yaşanan sağlık sorunlarından biri olan kramp ve ağrılar özellikle pandemi sonrası arttı. Kadınlarda regl sürecinde sıklıkla görülen bu ağrılardan kurtulmak için uzmanlar turşu suyunun doğal bir ilaç olduğunu söylüyor. Vücut içindeki asit oranını dengeleyerek kemik ve kasların güçlenmesini sağlar. Ayrıca içerdiği magnezyum sayesinde de iskelet sistemini güçlendirir.
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* Bağışıklığı hastalıklara karşı güçlendiren turşu suyu, antioksidan etkisi sayesinde direnci artırır. Uzmanlar mevsim geçişlerinde alerjisi yüksek olanların tüketmesini şiddetle tavsiye eder.
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* Hazımsılık ve mide sorunlarından şikayetçi olanlar için de fayda sağlayan turşu suyu günde sadece bir bardak tüketilmesi tavsiye edilir.
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* Bilim insanları sadece günde bir bardak tüketilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunur. Aksi halde vücuda sağlayacağı faydaları tam tersini sağlar. Özellikle sıvı kaybını artırır.