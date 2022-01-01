İşte Dünyanın En Sağlıklı Baharatı!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilen dünyanın en sağlıklı baharatlarından biri olan sumağa olan rağbet pandemi de arttı. Güçlü bir antioksidan olan sumak, vücut ısısını düşürmeden iltihabı söküp atmaya kadar inanılmaz faydalar sağlar. Bu faydalar sayesinde 2019'dan bu yana ihracattaki en büyük paya sahip oldu. Sumağın faydaları nelerdir?