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İşte Dünyanın En Sağlıklı Baharatı!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilen dünyanın en sağlıklı baharatlarından biri olan sumağa olan rağbet pandemi de arttı.

  1. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilen dünyanın en sağlıklı baharatlarından biri olan sumağa olan rağbet pandemi de arttı. Güçlü bir antioksidan olan sumak, vücut ısısını düşürmeden iltihabı söküp atmaya kadar inanılmaz faydalar sağlar. Bu faydalar sayesinde 2019'dan bu yana ihracattaki en büyük paya sahip oldu. Sumağın faydaları nelerdir?

    Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilen dünyanın en sağlıklı baharatlarından biri olan sumağa olan rağbet pandemi de arttı. Güçlü bir antioksidan olan sumak, vücut ısısını düşürmeden iltihabı söküp atmaya kadar inanılmaz faydalar sağlar. Bu faydalar sayesinde 2019'dan bu yana ihracattaki en büyük paya sahip oldu. Sumağın faydaları nelerdir?

  2. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu mutfaklarının en çok tercih edilen besinlerinden biri olan sumuk, 2020 yılında ülke ekonomisine 80 milyon lira sağladı. 2012-2019 yılları arasında yapılan satışlarına 2019-2022 yılları arasında 5 kat ekledi.

    Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu mutfaklarının en çok tercih edilen besinlerinden biri olan sumuk, 2020 yılında ülke ekonomisine 80 milyon lira sağladı. 2012-2019 yılları arasında yapılan satışlarına 2019-2022 yılları arasında 5 kat ekledi.

  3. Ticaretteki hacme katkı sağlayan sumak, antioksidan bakımından en zengin baharat kabul ediliyor. Ekşimsi bir tadı olan sumak yemeklerin lezzetini artırırken sağlığa da faydalar verir.

    Ticaretteki hacme katkı sağlayan sumak, antioksidan bakımından en zengin baharat kabul ediliyor. Ekşimsi bir tadı olan sumak yemeklerin lezzetini artırırken sağlığa da faydalar verir.

  4. İnsan vücudundan besinlerden, bakterilerden ve virüslerden kaynaklı oluşan deformasyonu azaltarak idrar ya da dışkı yoluyla atılmalarına yardımcı olur. Ülkemizde yüzyıllardır ağız içi yara ya da diş ağrılarının tedavilerinde doğal ilaç olarka kullanılır. Son yıllarda ise virüslere olan yok edici etkisi sayesinde tüketimi artmıştır.

    İnsan vücudundan besinlerden, bakterilerden ve virüslerden kaynaklı oluşan deformasyonu azaltarak idrar ya da dışkı yoluyla atılmalarına yardımcı olur. Ülkemizde yüzyıllardır ağız içi yara ya da diş ağrılarının tedavilerinde doğal ilaç olarka kullanılır. Son yıllarda ise virüslere olan yok edici etkisi sayesinde tüketimi artmıştır.

  5. SUMAĞIN FAYDALARI NELERDİR? Sumağın en çok bilinen faydası iltihap kurutucu olmasıdır. Öte yandan sumak virüs ve bakterilerin vücutt ayer atmasını önler. Kanda bulunan insülin direncini azaltır.

    SUMAĞIN FAYDALARI NELERDİR? Sumağın en çok bilinen faydası iltihap kurutucu olmasıdır. Öte yandan sumak virüs ve bakterilerin vücutt ayer atmasını önler. Kanda bulunan insülin direncini azaltır.

  6. Genellikle çayı yapılan sumak, üst solunum yollarına balgam nedeniyle etkilenen boğazın balgamı atmasında yardımcı olur. Virüs nedeniyle artan vücut sıcaklığı dengelemek için fayda sağlar. Deforme olmuş sinirleri yenilemek için sumak suyu tüketimi tavsiye edilir.

    Genellikle çayı yapılan sumak, üst solunum yollarına balgam nedeniyle etkilenen boğazın balgamı atmasında yardımcı olur. Virüs nedeniyle artan vücut sıcaklığı dengelemek için fayda sağlar. Deforme olmuş sinirleri yenilemek için sumak suyu tüketimi tavsiye edilir.

  7. Özellikle gece yatmadan önce tüketilen sumak suyu ya da yemek sırasında tüketilen sumak, sindirim sisteminin hareketlenmesini sağlayarak bağırsakların daha işlevsel çalışmasını destekler.

    Özellikle gece yatmadan önce tüketilen sumak suyu ya da yemek sırasında tüketilen sumak, sindirim sisteminin hareketlenmesini sağlayarak bağırsakların daha işlevsel çalışmasını destekler.

  8. Hücreleri yenilediğinden sumağı su da bekletip yüzünüzü yıkayabilirisniz. Bu da gözeneklerin daha iyi temizlenmesinde yardımcı olur. Sumak kaynarken koklanması ise sinüslerin açılmasını sağlar.

    Hücreleri yenilediğinden sumağı su da bekletip yüzünüzü yıkayabilirisniz. Bu da gözeneklerin daha iyi temizlenmesinde yardımcı olur. Sumak kaynarken koklanması ise sinüslerin açılmasını sağlar.