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Oğlunu Görenler Gözlerine İnanamıyor!

Ünlü oyuncunun oğlu ile paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun kendisine olan inanılmaz benzerliği hayranlarını şaşırttı.

  1. İkinci Bahar, Seksenler ve Gönülçelen gibi dizilerde hafızlara kazınan karakterleri oynayan Yasemin Çonka aslında Türk dizi tarihinin efsane oyuncularından biridir. Çonka, oyunculuk hayatına başlamadan önce spikerlik yapmıştı. Ünlü oyuncunun oğlu ile paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun kendisine olan inanılmaz benzerliği hayranlarını şaşırttı.

    İkinci Bahar, Seksenler ve Gönülçelen gibi dizilerde hafızlara kazınan karakterleri oynayan Yasemin Çonka aslında Türk dizi tarihinin efsane oyuncularından biridir. Çonka, oyunculuk hayatına başlamadan önce spikerlik yapmıştı. Ünlü oyuncunun oğlu ile paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun kendisine olan inanılmaz benzerliği hayranlarını şaşırttı.

  2. 1972 yılının Şubat ayında dünyaya gelen Yasemin Çonka, 1993 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bolümü'nden mezun oldu.

    1972 yılının Şubat ayında dünyaya gelen Yasemin Çonka, 1993 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bolümü'nden mezun oldu.

  3. Evlendikten sonra eğitim hayatına Amerika'da devam eden oyuncunun spikerlik deneyimi de vardır.

    Evlendikten sonra eğitim hayatına Amerika'da devam eden oyuncunun spikerlik deneyimi de vardır.

  4. 1998 yılında başlayan 2001'e kadar devam eden başrollerinde Şener Şen ve Türkan Şoray'ın olduğu İkinci Bahar dizisinde rol aldı.

    1998 yılında başlayan 2001'e kadar devam eden başrollerinde Şener Şen ve Türkan Şoray'ın olduğu İkinci Bahar dizisinde rol aldı.

  5. Ünlü oyuncu daha sonraki yıllarda Cansel Elçin ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı Gönülçelen dizisinde oynamıştı.

    Ünlü oyuncu daha sonraki yıllarda Cansel Elçin ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı Gönülçelen dizisinde oynamıştı.

  6. Son olarak ise hafızalara kazınan ve fenaomen haline gelen Seksenler dizisinde yer aldı.

    Son olarak ise hafızalara kazınan ve fenaomen haline gelen Seksenler dizisinde yer aldı.

  7. Oyunculuk hayatına birçok film ve dizi sığdıran oyuncunun Sarp adında bir oğlu var.

    Oyunculuk hayatına birçok film ve dizi sığdıran oyuncunun Sarp adında bir oğlu var.

  8. Son zamanlarda oğlu ile sık sık paylaşım yapan oyuncunun oğlunu gören hayranları şaşkınlıklarını gizliyemiyor. Sarp'ın inanılmaz derecede annesine olan benzerliği sosyal medya da kısa bir zaman önce gündem oldu.

    Son zamanlarda oğlu ile sık sık paylaşım yapan oyuncunun oğlunu gören hayranları şaşkınlıklarını gizliyemiyor. Sarp'ın inanılmaz derecede annesine olan benzerliği sosyal medya da kısa bir zaman önce gündem oldu.

  9. İşte oyuncunun oğlu Sarp'la olan paylaşımları:

    İşte oyuncunun oğlu Sarp'la olan paylaşımları: