İkinci Bahar, Seksenler ve Gönülçelen gibi dizilerde hafızlara kazınan karakterleri oynayan Yasemin Çonka aslında Türk dizi tarihinin efsane oyuncularından biridir. Çonka, oyunculuk hayatına başlamadan önce spikerlik yapmıştı. Ünlü oyuncunun oğlu ile paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun kendisine olan inanılmaz benzerliği hayranlarını şaşırttı.