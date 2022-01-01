Yetenek Sizsiniz'in Efsane İsmi Görenleri Şaşırttı!
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve jürisini oluşturduğu Yetenek Sizsiniz programında adını duyuran sonrasında Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere bir çok yerde konser ve gösteri düzenleyen Bilal Göregen görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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33 yaşındaki başarılı isim, doğuşstan görme engelli olmasıyla herkesin şaşıp kaldığı bir müzik yetisine sahipti. Katıldığı yarışmada herkesin kendine hayran bırakan Göregen, kendisini izleyenlere keyifli anlar yaşatmıştı.
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Yetenek sizsiniz yarışmasında söylediği "Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince" şarkısıyla gündeme oturmayı başarmıştı.
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Hafız olan ünlü şarkıcı Göregen, sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu bir yerde sahne almış, ve bizzet kendisinden de tebrik kazanmıştı.
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O yıllarda çok programlarda yer alan Göregen, sonrasında Malatya'ya geçmiş ve sessiz yaşamaına devam ediyordu. Bu hatanın engelliler haftası olmasıyla birlikte sahne alan Göregen, herkesin kendi engellerini yıkması gerektiğini belirtici sözler kullandı.
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Darbukası ve ağzıyla yaptığı "Dul dul" sesi ile dikkati çeken Göregen, son hali ile gerçekten zaman hızla akıyor dedirtti...
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