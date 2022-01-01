Dondurulmuş Limonun Faydaları

Diyet listelerinin vazgeçilmezi olarak da bilinen limon tam bir c vitamini kaynağıdır. Yemeklerde, çorbalarda, el- tırnak bakımında, temizlikte ve daha birçok yerde kullanılmaktadır. Etkisi büyük olan ve ödem ve toksin attırıcı etkisiyle kilo vermenizi sağlayan limonun kabuklarıda tam bir şifa deposudur.