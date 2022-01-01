En İyi 50 Dünya Mutfağı Listesinde Türkiye De Var

Otantik tarifler, yemek eleştirmenlerinin incelemeleri, yemekler hakkında araştırma makalelerini bir araya getiren, geleneksel yemeklere yönelik deneyimsel seyahat rehberi Taste Atlas, ?Dünya Mutfakları? listesini güncelledi. Kullanıcıların o ülkedeki en iyi 30 yemek, içecek ve gıda ürününün ortalama derecelendirmesiyle elde edilen En İyi 50 Dünya Mutfağı sıralamasında Türkiye de yer alıyor.