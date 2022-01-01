En İyi 50 Dünya Mutfağı Listesinde Türkiye De Var

10 ilin müftüsü değişti
10 ilin müftüsü değişti
TOFAŞ'tan Fiat Doblo açıklaması: Artık İspanya'da üretilecek
TOFAŞ'tan Fiat Doblo açıklaması: Artık İspanya'da üretilecek
Doktoru bıçaklayan hastane personeli tutuklandı
Doktoru bıçaklayan hastane personeli tutuklandı
Ali Yalçın'dan 5 maddelik '3600 Ek Gösterge' açıklaması
Ali Yalçın'dan 5 maddelik '3600 Ek Gösterge' açıklaması
İki yeni destek paketi uygulamaya girecek
İki yeni destek paketi uygulamaya girecek
Bakan Bilgin'den 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
Bakan Bilgin'den 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
3600 ek gösterge neler getirecek? İşte ayrıntılar
3600 ek gösterge neler getirecek? İşte ayrıntılar
Bir doktor daha şiddete uğradı, arkadaşları iş bıraktı
Bir doktor daha şiddete uğradı, arkadaşları iş bıraktı
Erdoğan: Bu iktidar faizi artırmayacak
Erdoğan: Bu iktidar faizi artırmayacak
İSKİ Genel Müdürlüğünde görev değişimi
İSKİ Genel Müdürlüğünde görev değişimi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından havalimanlarına ilişkin açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından havalimanlarına ilişkin açıklama
Bakan Nebati: Vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tedbirleri hayata geçireceğiz
Bakan Nebati: Vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tedbirleri hayata geçireceğiz
Erbaş'tan il müftülerine talimat: İlin yöneticilerine de rehberlik yapın
Erbaş'tan il müftülerine talimat: İlin yöneticilerine de rehberlik yapın
BİLSEM yaz okulu başvuruları 25 Haziran'da başlayacak
BİLSEM yaz okulu başvuruları 25 Haziran'da başlayacak
AŞTİ'deki milyonluk vurgunda 4 sanığa 'zimmet'ten hapis cezası
AŞTİ'deki milyonluk vurgunda 4 sanığa 'zimmet'ten hapis cezası
Eczacılar zor durumda! İlaç fiyatlarının arttırılmasını talep ediyor
Eczacılar zor durumda! İlaç fiyatlarının arttırılmasını talep ediyor
'Millet İttifakı' ismi kullanılmasın' başvurusunda AYM kararını verdi
'Millet İttifakı' ismi kullanılmasın' başvurusunda AYM kararını verdi
YÖK: Araştırma üniversiteleri için AR-GE fonu hazırladık
YÖK: Araştırma üniversiteleri için AR-GE fonu hazırladık
İmam Hatipte 'dansöz skandalında' okul müdürü açığa alındı
İmam Hatipte 'dansöz skandalında' okul müdürü açığa alındı
TÜİK'ten görev değişikliği iddialarına açıklama
TÜİK'ten görev değişikliği iddialarına açıklama
Altının gram fiyatı 988 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 988 lira seviyesinden işlem görüyor
Hac ibadeti için Türkiye'den ilk kafile yarın yola çıkacak
Hac ibadeti için Türkiye'den ilk kafile yarın yola çıkacak
ÖSYM'den Lisans KPSS'ye başvuracaklar için son gün uyarısı!
ÖSYM'den Lisans KPSS'ye başvuracaklar için son gün uyarısı!
Ali Yalçın: Sabırsızlıkla bekliyoruz...
Ali Yalçın: Sabırsızlıkla bekliyoruz...
Afyonkarahisar'da hakim odasında ölü bulundu!
Afyonkarahisar'da hakim odasında ölü bulundu!
5 üniversite toplamda 426 personel alacak
5 üniversite toplamda 426 personel alacak
Turkey'den Türkiye'ye geçiş gündem oldu: Erdoğan dediğini yaptı
Turkey'den Türkiye'ye geçiş gündem oldu: Erdoğan dediğini yaptı
Pet şişelerdeki sular sağlığı tehdit ediyor: Bu sudan uzak durun
Pet şişelerdeki sular sağlığı tehdit ediyor: Bu sudan uzak durun
Kabine yarın toplanacak: Ana gündem 3600 ek gösterge
Kabine yarın toplanacak: Ana gündem 3600 ek gösterge
Meteoroloji'den yağış uyarısı!
Meteoroloji'den yağış uyarısı!

En İyi 50 Dünya Mutfağı Listesinde Türkiye De Var

Otantik tarifler, yemek eleştirmenlerinin incelemeleri, yemekler hakkında araştırma makalelerini bir araya getiren, geleneksel yemeklere yönelik deneyimsel seyahat rehberi Taste Atlas, ?Dünya Mutfakları? listesini güncelledi.

  1. 50. Slovenya <br> 49. Uruguay <br> 48. Bolivya <br> 47. Mısır <br> 46. Malezya <br> 45. Pakistan <br> 44. Tunus <br> 43. Litvanya <br> 42. Slovakya <br> 41. Lübnan

    50. Slovenya
    49. Uruguay
    48. Bolivya
    47. Mısır
    46. Malezya
    45. Pakistan
    44. Tunus
    43. Litvanya
    42. Slovakya
    41. Lübnan

  2. 40. Arnavutluk <br> 39. Venezuela <br> 38. Ukrayna <br> 37. Azerbaycan <br> 36. Kuzey Makedonya <br> 35. Suriye <br> 34. Jamaika <br> 33. Arjantin <br> 32. Peru <br> 31. Fas

    40. Arnavutluk
    39. Venezuela
    38. Ukrayna
    37. Azerbaycan
    36. Kuzey Makedonya
    35. Suriye
    34. Jamaika
    33. Arjantin
    32. Peru
    31. Fas

  3. 30. Şili <br> 29. Sırbistan <br> 28. Gürcistan <br> 27. El Salvador <br> 26. Cezayir <br> 25. İran <br> 24. Güney Afrika <br> 23. Güney Kore <br> 22. Çekya <br> 21. Tayland

    30. Şili
    29. Sırbistan
    28. Gürcistan
    27. El Salvador
    26. Cezayir
    25. İran
    24. Güney Afrika
    23. Güney Kore
    22. Çekya
    21. Tayland

  4. 20. Macaristan <br> 19. Filipinler <br> 18. Almanya <br> 17. Türkiye <br> 16. Bulgaristan <br> 15. Polonya <br> 14. Endonezya <br> 13. ABD <br> 12. Brezilya <br> 11. Çin

    20. Macaristan
    19. Filipinler
    18. Almanya
    17. Türkiye
    16. Bulgaristan
    15. Polonya
    14. Endonezya
    13. ABD
    12. Brezilya
    11. Çin

  5. 10. Hindistan <br> 9. Portekiz <br> 8. Hırvatistan <br> 7. Meksika <br> 6. Japonya <br> 5. Fransa <br> 4. Romanya <br> 3. İspanya <br> 2. Yunanistan <br> 1. İtalya

    10. Hindistan
    9. Portekiz
    8. Hırvatistan
    7. Meksika
    6. Japonya
    5. Fransa
    4. Romanya
    3. İspanya
    2. Yunanistan
    1. İtalya

  6. Otantik tarifler, yemek eleştirmenlerinin incelemeleri, yemekler hakkında araştırma makalelerini bir araya getiren, geleneksel yemeklere yönelik deneyimsel seyahat rehberi Taste Atlas, ?Dünya Mutfakları? listesini güncelledi. Kullanıcıların o ülkedeki en iyi 30 yemek, içecek ve gıda ürününün ortalama derecelendirmesiyle elde edilen En İyi 50 Dünya Mutfağı sıralamasında Türkiye de yer alıyor.

    Otantik tarifler, yemek eleştirmenlerinin incelemeleri, yemekler hakkında araştırma makalelerini bir araya getiren, geleneksel yemeklere yönelik deneyimsel seyahat rehberi Taste Atlas, ?Dünya Mutfakları? listesini güncelledi. Kullanıcıların o ülkedeki en iyi 30 yemek, içecek ve gıda ürününün ortalama derecelendirmesiyle elde edilen En İyi 50 Dünya Mutfağı sıralamasında Türkiye de yer alıyor.