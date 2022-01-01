En İyi 50 Dünya Mutfağı Listesinde Türkiye De Var
Otantik tarifler, yemek eleştirmenlerinin incelemeleri, yemekler hakkında araştırma makalelerini bir araya getiren, geleneksel yemeklere yönelik deneyimsel seyahat rehberi Taste Atlas, ?Dünya Mutfakları? listesini güncelledi.
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50. Slovenya
49. Uruguay
48. Bolivya
47. Mısır
46. Malezya
45. Pakistan
44. Tunus
43. Litvanya
42. Slovakya
41. Lübnan
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40. Arnavutluk
39. Venezuela
38. Ukrayna
37. Azerbaycan
36. Kuzey Makedonya
35. Suriye
34. Jamaika
33. Arjantin
32. Peru
31. Fas
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30. Şili
29. Sırbistan
28. Gürcistan
27. El Salvador
26. Cezayir
25. İran
24. Güney Afrika
23. Güney Kore
22. Çekya
21. Tayland
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20. Macaristan
19. Filipinler
18. Almanya
17. Türkiye
16. Bulgaristan
15. Polonya
14. Endonezya
13. ABD
12. Brezilya
11. Çin
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10. Hindistan
9. Portekiz
8. Hırvatistan
7. Meksika
6. Japonya
5. Fransa
4. Romanya
3. İspanya
2. Yunanistan
1. İtalya
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Otantik tarifler, yemek eleştirmenlerinin incelemeleri, yemekler hakkında araştırma makalelerini bir araya getiren, geleneksel yemeklere yönelik deneyimsel seyahat rehberi Taste Atlas, ?Dünya Mutfakları? listesini güncelledi. Kullanıcıların o ülkedeki en iyi 30 yemek, içecek ve gıda ürününün ortalama derecelendirmesiyle elde edilen En İyi 50 Dünya Mutfağı sıralamasında Türkiye de yer alıyor.