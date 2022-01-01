KÖPEKLERİ İÇİN TRENLE GELDİLER Londra'dan Türkiye'ye tatil için İngiliz eşi Devin Mccay ile gelen Damla Turgut, köpekleri Kırpık ve küçük çocuklarını da düşünerek trenle gelmeye karar verdiklerini belirtti. Tatil için geldiklerini söyleyen Turgut, "3 ay kalacağız. Daha önce çok kez Türkiye'ye tatil için gelmiştik. Çok zorlu bir yolculuk oldu. Çünkü hem bebek hem de köpeğimiz vardı. Ben aslında çok sık geliyorum Türkiye'ye, o nedenle özlem çekmedim ama ailemi göreceğim için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.