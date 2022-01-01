Rize'de Boğalar Seyircilerin Arasına Daldı

Boğalar bir süre sonra sahipleri tarafından yakalanarak ahırlarına götürüldü.

Kimi araçların arkasına saklandı, kimi de ellerindeki değneklerle hayvanları uzaklaştırmaya çalıştı.

Ancak etkinliğin sonunda beklenmedik bir durumla karşılaşıldı.

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