Rize'de Boğalar Seyircilerin Arasına Daldı
Rize'de düzenlenen boğa güreşleri, korku dolu anlara sahne oldu. Güreşen iki boğa, arenadan kaçıp seyircilerin arasına daldı.
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 26. Ayder Kültür ve Doğa Festivali düzenlendi.
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Festival kapsamında Galer Düzü Yaylası'nda ödüllü boğa güreşleri gerçekleştirildi.
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50 boğa arenada güreşti, vatandaşlar ilgiyle izledi.
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Ancak etkinliğin sonunda beklenmedik bir durumla karşılaşıldı.
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İki boğa alandan kaçıp seyircilerin arasına daldı.
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KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI Bir anda boğalarla karşı karşıya kalan vatandaşlar, büyük panik yaşadı.
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Kimi araçların arkasına saklandı, kimi de ellerindeki değneklerle hayvanları uzaklaştırmaya çalıştı.
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Boğalar bir süre sonra sahipleri tarafından yakalanarak ahırlarına götürüldü.