Doğum Anına Dair Yeni Kareler...
Ünlü oyuncunun doğum anına dair yeni kareler ortaya çıktı.
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Geçtiğimiz günlerde doğum yaparak oğlu Ali'yi kucağına alan oyuncu Hande Soral, paylaşımlara doyamazken ünlü oyuncunun doğum anına dair yeni kareler ortaya çıktı. Fotoğraflar, Soral'ın doktoru Furkan Kayabaşoğlu'ndan geldi. İşte Hande Soral'ın doğum anında fotoğraflara yansıyan o heyecanı..
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2017 yılında kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile dünyaevine giren Hande Soral geçtiğimiz günlerde oğlu Ali'yi kucağına alarak annelik duygusunu yaşadı.
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İlk kontrolleri için Ali bebeği hastaneye götüren ünlü çift, anne-baba olma heyecanını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla göstermişti. Soral'ın doktoru Furkan Kayabaşoğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi.
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İŞTE DOKTOR FURKAN KAYABAŞOĞLU'NUN PAYLAŞIMLARI
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Sosyal medya paylaşımlarına Soral'ın doğum anındaki heyecanını ekleyen Doktor Kayabaşoğlu şu ifadeleri kullandı:
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Hande tüm bu süreç boyunca kendine hayran bıraktı bizi. Sürecin her anında, her dakikasında bize olan inancı, uyumu inanılmazdı.
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Kasılmalarımız evde başlamıştı, daha hastaneye ilk girdiğimizde patron mesajını net vermişti: ?Ben ne dersem o!? Kalp atışları o kadar sınırdaydı ki, üzerine geçen on küsür saat boyunca bize sadece sabretmek düştü, sabırla beklemek. Ama nasıl bir sabır
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Sonunda da rahimdeki kocaman miyomumuza, boyna dolanan kordonumuza ve azıcık tombiş delikanlımıza rağmen doğumu tamamlamayı başardık.
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Doğum sonrası iki anneyi de tebrik ettim. İlk olarak tabi ki Hande?yi Ardından böyle birini yetiştirdiği için annesini.
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Ve tabi ki dokuz doğuran sevgili babamızı...
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