Günde Bir Yemek Kaşığı Zeytinyağı...

Alternatif tıbbın en çok kullanılan besinlerinden biri olan zeytinyağından her gün bir ya da iki yemek kaşığı şekilde saf olarak tüketilmesi gerekir. Faydasını bu şekilde vücuda daha iyi sağlayan zeytinyağının çocukluk çağdan itibaren düzenli yapıldığında 4 büyük kanserin riskinin sıfırlandığı açıklandı.