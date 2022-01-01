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Günde Bir Yemek Kaşığı Zeytinyağı...

İnsanlık tarihi kadar eski olan zeytinyağının çıkartılması yüzyıllardır şifa amaçlı tüketiliyor. İçeriğinde yüksek oranda omege-3 yağ asidi barındıran bu mucize besin vücut için tam bir şifa kaynağıdır.

  1. İnsanlık tarihi kadar eski olan zeytinyağının çıkartılması yüzyıllardır şifa amaçlı tüketiliyor. İçeriğinde yüksek oranda omege-3 yağ asidi barındıran bu mucize besin vücut için tam bir şifa kaynağıdır. Günümüzde Akdeniz ve Ege mutfağında sınırlı tutulan zeytinyağı hakkında bilim insanları ilginç açıklamalarda bulundu. Saf zeytinyağının düzenli tüketildiği takdirde vücuttaki kanserleri hücreleri sıfırladığına dair araştırma sonuçları açıklandı.

    İnsanlık tarihi kadar eski olan zeytinyağının çıkartılması yüzyıllardır şifa amaçlı tüketiliyor. İçeriğinde yüksek oranda omege-3 yağ asidi barındıran bu mucize besin vücut için tam bir şifa kaynağıdır. Günümüzde Akdeniz ve Ege mutfağında sınırlı tutulan zeytinyağı hakkında bilim insanları ilginç açıklamalarda bulundu. Saf zeytinyağının düzenli tüketildiği takdirde vücuttaki kanserleri hücreleri sıfırladığına dair araştırma sonuçları açıklandı.

  2. Son yıllarda dünyada pandemilere yol açan virüslerin sayısı giderek artarken bilim insanları bu hastalıklara karşı en sağlam korumanın doğal besinler olduğunu vurguladı.

    Son yıllarda dünyada pandemilere yol açan virüslerin sayısı giderek artarken bilim insanları bu hastalıklara karşı en sağlam korumanın doğal besinler olduğunu vurguladı.

  3. Bilim dünyasında sıvı altın olarak tabirlenen zeytinyağı, içeriğinde yüksek oranda E vitamini ve Omega-3 yağ asitleri barındırır. Bu iki madde hücreleri yenileme özelliğine sahiptir.

    Bilim dünyasında sıvı altın olarak tabirlenen zeytinyağı, içeriğinde yüksek oranda E vitamini ve Omega-3 yağ asitleri barındırır. Bu iki madde hücreleri yenileme özelliğine sahiptir.

  4. Bilim insanları zeytinyağının mutfakların sınırlarından çıkartılıp günlük tüketilmesinin daha uygun olduğunu yaptıkları araştırma sonucunda ortaya koydu.

    Bilim insanları zeytinyağının mutfakların sınırlarından çıkartılıp günlük tüketilmesinin daha uygun olduğunu yaptıkları araştırma sonucunda ortaya koydu.

  5. Alternatif tıbbın en çok kullanılan besinlerinden biri olan zeytinyağından her gün bir ya da iki yemek kaşığı şekilde saf olarak tüketilmesi gerekir. Faydasını bu şekilde vücuda daha iyi sağlayan zeytinyağının çocukluk çağdan itibaren düzenli yapıldığında 4 büyük kanserin riskinin sıfırlandığı açıklandı.

    Alternatif tıbbın en çok kullanılan besinlerinden biri olan zeytinyağından her gün bir ya da iki yemek kaşığı şekilde saf olarak tüketilmesi gerekir. Faydasını bu şekilde vücuda daha iyi sağlayan zeytinyağının çocukluk çağdan itibaren düzenli yapıldığında 4 büyük kanserin riskinin sıfırlandığı açıklandı.

  6. Mide, Kolon, Akciğer ve Meme kanserlerini önleyen saf zeytinyağı, vücutta serbest radikallerin etkinliğini azaltır.

    Mide, Kolon, Akciğer ve Meme kanserlerini önleyen saf zeytinyağı, vücutta serbest radikallerin etkinliğini azaltır.

  7. Günümüzde özellikle koronavirüs pandemisinden sonra hantallaşan vücudun yenilenmesi için gerekli bir besin kaynağıdır.

    Günümüzde özellikle koronavirüs pandemisinden sonra hantallaşan vücudun yenilenmesi için gerekli bir besin kaynağıdır.

  8. Zeytinyağı sinir hücrelerini yenileyerek beyne giden sinyallerin daha güçlü olmasını sağlar. Bu da unutkanlık ve ileri yaş hastalık olan alzheimer riskini ortadan kaldırır.

    Zeytinyağı sinir hücrelerini yenileyerek beyne giden sinyallerin daha güçlü olmasını sağlar. Bu da unutkanlık ve ileri yaş hastalık olan alzheimer riskini ortadan kaldırır.

  9. ABD'li bilim insanlarının doğadaki gizli ilaç olarak nitelendirdiği zeytinyağının bu faydaları sağlaması için taze sıkım ve saf olmasının altı çizildi.

    ABD'li bilim insanlarının doğadaki gizli ilaç olarak nitelendirdiği zeytinyağının bu faydaları sağlaması için taze sıkım ve saf olmasının altı çizildi.

  10. Bazı bilim insanları ise kemoterapi gören hastalarının her gün düzenli 2 yemek kaşığı zeytinyağı tüketmelerini şiddetle tavsiye eder.

    Bazı bilim insanları ise kemoterapi gören hastalarının her gün düzenli 2 yemek kaşığı zeytinyağı tüketmelerini şiddetle tavsiye eder.

  11. Bu sayede kemoterapinin neden olacağı olumsuzluklar ortadan kalktığı gibi hastalığın tedavisi de hızlanmış olur.

    Bu sayede kemoterapinin neden olacağı olumsuzluklar ortadan kalktığı gibi hastalığın tedavisi de hızlanmış olur.

  12. Akciğerlerin sigara ve virüslerden dolayı hasar alması zayıflamasına neden olur. Uzmanlara göre düzenli tüketilen zeytinyağı, akciğerleri bu hasarlardan temizlemeye yardımcı olur.

    Akciğerlerin sigara ve virüslerden dolayı hasar alması zayıflamasına neden olur. Uzmanlara göre düzenli tüketilen zeytinyağı, akciğerleri bu hasarlardan temizlemeye yardımcı olur.