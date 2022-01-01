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Diyabet İlacı, Obezite Hastalarında Önemli Kilo Kaybına Yol Açtı

Diyabet ilacı, obezite hastalarında önemli kilo kaybına yol açtı

  1. Amerikan Diyabet Derneği?nin 4 Haziran?da gerçekleştirilen sempozyumunda Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi?nden Dr. Ania M. Jastreboff tarafından sunulan bilimsel çalışma sonucunda, deneye katılan aşırı kilolu ve obezite hastaları, Tip 2 diyabet ilacı kullanımı sonrasında vücut ağırlığının ortalama yüzde 16 ila 22,5?ini kaybetti. Çalışmaya, diyabeti olmayan, obez veya fazla kilolu 2 bin 539 katılımcı dahil edildi.

    Amerikan Diyabet Derneği?nin 4 Haziran?da gerçekleştirilen sempozyumunda Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi?nden Dr. Ania M. Jastreboff tarafından sunulan bilimsel çalışma sonucunda, deneye katılan aşırı kilolu ve obezite hastaları, Tip 2 diyabet ilacı kullanımı sonrasında vücut ağırlığının ortalama yüzde 16 ila 22,5?ini kaybetti. Çalışmaya, diyabeti olmayan, obez veya fazla kilolu 2 bin 539 katılımcı dahil edildi.

  2. Çalışmaya katılan bir gruba 72 hafta boyunca haftada bir plasebo (etkisi olmayan ilaç) verilirken diğer üç gruba ilacın 5mg, 10mg ve 15mg dozları verildi. Tüm katılımcılara ayrıca düşük kalorili diyete ve haftada en az 150 dakika spora bağlı kalmalarına yardımcı olmak için düzenli yaşam tarzı danışmanlığı seansları ile yardımcı olundu.

    Çalışmaya katılan bir gruba 72 hafta boyunca haftada bir plasebo (etkisi olmayan ilaç) verilirken diğer üç gruba ilacın 5mg, 10mg ve 15mg dozları verildi. Tüm katılımcılara ayrıca düşük kalorili diyete ve haftada en az 150 dakika spora bağlı kalmalarına yardımcı olmak için düzenli yaşam tarzı danışmanlığı seansları ile yardımcı olundu.

  3. Bulgular, ilacın obezite ile yaşayan bireyler için potansiyel bir kilo kaybı seçeneği olabileceğini ve katılımcıların ağırlıklarının yüzde 16 ila yüzde 22,5'ini kaybettiğini gösterdi.

    Bulgular, ilacın obezite ile yaşayan bireyler için potansiyel bir kilo kaybı seçeneği olabileceğini ve katılımcıların ağırlıklarının yüzde 16 ila yüzde 22,5'ini kaybettiğini gösterdi.

  4. Katılımcılardan en yüksek dozu alanların 24 kiloya kadar kilo kaybettiği belirtildi. Dr. Ania M. Jastreboff bilimsel çalışmayla ilgili ?Bu sonuçlar, obezitesi olan insanlar için potansiyel olarak genişleyen etkili tedavi seçeneklerinde önemli bir adımdır. Özellikle, obezitesi olan 10 kişiden yaklaşık 9'u ilacı alırken kilo vermiştir? açıklamasını yaptı.

    Katılımcılardan en yüksek dozu alanların 24 kiloya kadar kilo kaybettiği belirtildi. Dr. Ania M. Jastreboff bilimsel çalışmayla ilgili ?Bu sonuçlar, obezitesi olan insanlar için potansiyel olarak genişleyen etkili tedavi seçeneklerinde önemli bir adımdır. Özellikle, obezitesi olan 10 kişiden yaklaşık 9'u ilacı alırken kilo vermiştir? açıklamasını yaptı.