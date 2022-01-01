Diyabet ilacı, obezite hastalarında önemli kilo kaybına yol açtı

Çalışmaya katılan bir gruba 72 hafta boyunca haftada bir plasebo (etkisi olmayan ilaç) verilirken diğer üç gruba ilacın 5mg, 10mg ve 15mg dozları verildi. Tüm katılımcılara ayrıca düşük kalorili diyete ve haftada en az 150 dakika spora bağlı kalmalarına yardımcı olmak için düzenli yaşam tarzı danışmanlığı seansları ile yardımcı olundu.