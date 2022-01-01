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Survivor'ı Karıştıran Tekme! Adem Ve Atakan Birbirlerine Girdi

Survivor'ı karıştıran tekme! Adem ve Atakan birbirlerine girdi

  1. Pazartesi akşamı gerçekleşen dokunulmazlık yarışında Atakan ile Adem arasındaki hararetli tartışma bölüme damga vurdu. Takım arkadaşları ise iki ismi güçlükle ayırdı.

    Pazartesi akşamı gerçekleşen dokunulmazlık yarışında Atakan ile Adem arasındaki hararetli tartışma bölüme damga vurdu. Takım arkadaşları ise iki ismi güçlükle ayırdı.

  2. Adem, parkurda yavaş ilerleyen Hikmet'e ayağı ile vurarak ilerlemesini istedi. Oyunu alan Hikmet ise yaptığının hoş olmadığını belirtti. Adem ise sadece şaka yaptığını belirtti. Hikmet, ''Dinlenmek istiyorum, nabzımı yavaşlatıyorum. Birinin arkasından tekme atamazsın, bir daha olmasın.'' dedi.

    Adem, parkurda yavaş ilerleyen Hikmet'e ayağı ile vurarak ilerlemesini istedi. Oyunu alan Hikmet ise yaptığının hoş olmadığını belirtti. Adem ise sadece şaka yaptığını belirtti. Hikmet, ''Dinlenmek istiyorum, nabzımı yavaşlatıyorum. Birinin arkasından tekme atamazsın, bir daha olmasın.'' dedi.

  3. Sonraki turda Adem ile Ataskan karşı karşıya geldi. Atakan ise Adem'in Hikmet'e oyun sırasında yaptığı hareketi yaptı. Sayıyı kaybeden Adem, ''Benim her yaptığımı örnek almana gerek yok.'' dedi ve Atakan ise '' Yaptığın yanlıştı ben de anla diye yaptım.'' sözlerini kullandı.

    Sonraki turda Adem ile Ataskan karşı karşıya geldi. Atakan ise Adem'in Hikmet'e oyun sırasında yaptığı hareketi yaptı. Sayıyı kaybeden Adem, ''Benim her yaptığımı örnek almana gerek yok.'' dedi ve Atakan ise '' Yaptığın yanlıştı ben de anla diye yaptım.'' sözlerini kullandı.

  4. Yalan konuşma diyen Adem'e Atakan ise çizgine geç yanıtını verdi. Atakan ''Bu yaptığın hareket aşağılayıcı hareket doğru değil.'' şeklinde konuştu. Adem ise ''Ben sana vurursam görürsün.'' dedi ve Atakan Adem'in üzerine gitti. Adem de vurmak istersem vururum yanıtını verdi, sözler karşısında Atakan da 'ayıp ediyorsun, nasıl vuracaksın?' şeklinde tepki gösterdi.

    Yalan konuşma diyen Adem'e Atakan ise çizgine geç yanıtını verdi. Atakan ''Bu yaptığın hareket aşağılayıcı hareket doğru değil.'' şeklinde konuştu. Adem ise ''Ben sana vurursam görürsün.'' dedi ve Atakan Adem'in üzerine gitti. Adem de vurmak istersem vururum yanıtını verdi, sözler karşısında Atakan da 'ayıp ediyorsun, nasıl vuracaksın?' şeklinde tepki gösterdi.

  5. Tartışmanın ilerleyen dakikalarında Adem, karşı takıma doğru 'çakal' ifadesini kullandı. Böylece mavi takımda Atakan'ın yanı sıra takım arkadaşları da tepki gösterdi. Prodüksiyon ve iki takım yarışmacıları da olası kavgayı engellemek için araya girdi.

    Tartışmanın ilerleyen dakikalarında Adem, karşı takıma doğru 'çakal' ifadesini kullandı. Böylece mavi takımda Atakan'ın yanı sıra takım arkadaşları da tepki gösterdi. Prodüksiyon ve iki takım yarışmacıları da olası kavgayı engellemek için araya girdi.

  6. Acun Ilıcalı ise oyun alanında yaşanan olaya dair; ''Adem'in Hikmet'e böyle bir şaka yapması doğru değil. Şakalaşma değil onlar laf sokma aslında. Beraber sizi hiç mutlu görmedim. O hareket doğru değil.

    Acun Ilıcalı ise oyun alanında yaşanan olaya dair; ''Adem'in Hikmet'e böyle bir şaka yapması doğru değil. Şakalaşma değil onlar laf sokma aslında. Beraber sizi hiç mutlu görmedim. O hareket doğru değil.

  7. Survivor'da eleme adayları; Evrim, Hikmet ve Nisa oldu. Adem ve Ayşe dokunulmaz oldu. Yarışmanın dördüncü adayı olarak da en çok oyu alan Anıl seçildi.

    Survivor'da eleme adayları; Evrim, Hikmet ve Nisa oldu. Adem ve Ayşe dokunulmaz oldu. Yarışmanın dördüncü adayı olarak da en çok oyu alan Anıl seçildi.