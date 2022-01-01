Ankara'da Sağanak Sele Yol Açtı
Ankara'da öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.
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Başkentte öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış etkisini kısa sürede gösterdi.
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Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü.
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Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı dükkan ve evleri de su bastı.
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Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı dükkan ve evleri de su bastı.
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Görüntünün adresi İvedik Organize Sanayi Bölgesi..
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Bir kişinin sel suyundan yüzerek kaçma anları da görüntülere yansıdı.
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Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi.
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Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı.
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Keçiören ilçesinde de caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan sel suları, 1 metre yüksekliğe ulaştı.
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Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.
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Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Etimesgut, Sincan, Çankaya ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 38,6 kilogram seviyesine kadar yükselen kuvvetli sağanak yağış sonucunda 401 ihbar ulaştığı ve derhal müdahale edildiği belirtildi. Altgeçitlerde hiçbir sorun yaşanmadığı kaydedildi.
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