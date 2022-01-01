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Ankara'da Akşam Yağışı...

Ankara'da öğle saatlerinde hayatı olumsuz etkileyen sağanak, akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi.

  1. Ankara'yı yaz yağmuru vurdu. İş yerlerini su bastı, binalarda mahsur kalanlar oldu. Yollar göle döndü. Yaklaşık 115 kişinin çalıştığı bir iş yerinde arama kurtarma çalışmalarına balık adamlar da katıldı.

    Ankara'yı yaz yağmuru vurdu. İş yerlerini su bastı, binalarda mahsur kalanlar oldu. Yollar göle döndü. Yaklaşık 115 kişinin çalıştığı bir iş yerinde arama kurtarma çalışmalarına balık adamlar da katıldı.

  2. Kentte akşam tekrar başlayan kuvvetli yağışın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu.

    Kentte akşam tekrar başlayan kuvvetli yağışın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu.

  3. Su basan caddelerde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yol kenarında yağışın durması için kontak kapattı.

    Su basan caddelerde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yol kenarında yağışın durması için kontak kapattı.

  4. Belediyeler, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

    Belediyeler, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

  5. Yağmur altında yürümek zorunda kalan bazı Ankaralılar, ayaklarının ıslanmasını önlemek amacıyla ayakkabılarına poşet geçirdi.

    Yağmur altında yürümek zorunda kalan bazı Ankaralılar, ayaklarının ıslanmasını önlemek amacıyla ayakkabılarına poşet geçirdi.

  6. Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise metro ile otobüs duraklarının ve binaların kapalı alanlarında yağışın bitmesini bekledi.

    Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise metro ile otobüs duraklarının ve binaların kapalı alanlarında yağışın bitmesini bekledi.

  7. İŞÇİLER BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde de 4 katlı gözlük fabrikasının malzeme deposunu su bastı. Bu sırada depoda bulunan ve suyu tahliye etmeye çalışan 11 kişi, su yüksekliğinin 2 metreye yaklaşması nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı. Fabrika çalışanları ile ihbar üzerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarılan işçiler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi ise su altında başka birilerinin olma ihtimaline karşı arama çalışması yapıldı. Ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı. Sel nedeniyle bölgede 20'den fazla iş yeri zarar gördü.

    İŞÇİLER BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde de 4 katlı gözlük fabrikasının malzeme deposunu su bastı. Bu sırada depoda bulunan ve suyu tahliye etmeye çalışan 11 kişi, su yüksekliğinin 2 metreye yaklaşması nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı. Fabrika çalışanları ile ihbar üzerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarılan işçiler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi ise su altında başka birilerinin olma ihtimaline karşı arama çalışması yapıldı. Ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı. Sel nedeniyle bölgede 20'den fazla iş yeri zarar gördü.

  8. Geçen yıl 14 Haziran'da da aynı bölgede sel meydana gelmiş ve gözlük fabrikasında büyük maddi hasar oluşmuştu.

    Geçen yıl 14 Haziran'da da aynı bölgede sel meydana gelmiş ve gözlük fabrikasında büyük maddi hasar oluşmuştu.

  9. MİNİBÜSÜN ÜZERİNE ÇIKTILAR İtfaiye ekipleri su baskınlarının yaşandığı binalarda tahliye çalışması yaptı. Bazı binalarda çıkış kapısının suyla kaplanması nedeniyle mahsur kalanlar da pencere ve balkonlardan iş makineleriyle kurtarıldı. Yine İvedik Organize Sanayi Bölgesinde göle dönen yolda kalan minibüste bulananlar, aracın tavanına çıkıp, bir süre bekledikten sonra iş makinesiyle kurtarıldı.

    MİNİBÜSÜN ÜZERİNE ÇIKTILAR İtfaiye ekipleri su baskınlarının yaşandığı binalarda tahliye çalışması yaptı. Bazı binalarda çıkış kapısının suyla kaplanması nedeniyle mahsur kalanlar da pencere ve balkonlardan iş makineleriyle kurtarıldı. Yine İvedik Organize Sanayi Bölgesinde göle dönen yolda kalan minibüste bulananlar, aracın tavanına çıkıp, bir süre bekledikten sonra iş makinesiyle kurtarıldı.

  10. YÜZEREK SUDAN ÇIKTI Öte yandan Yenimahalle ilçesindeki bazı sokaklarda su seviyesi bir metreyi aştı. Sel suları nedeniyle bazı araçlar suya gömüldü. İçinde sürücüsü bulunan bazı araçların da suda sürüklendiği görüldü. Bu arada bir vatandaş da yüzerek sudan çıktı.

    YÜZEREK SUDAN ÇIKTI Öte yandan Yenimahalle ilçesindeki bazı sokaklarda su seviyesi bir metreyi aştı. Sel suları nedeniyle bazı araçlar suya gömüldü. İçinde sürücüsü bulunan bazı araçların da suda sürüklendiği görüldü. Bu arada bir vatandaş da yüzerek sudan çıktı.