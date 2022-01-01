Emine'yi Görenler Şok Oldu!

Melek Şahin'in dizide canlandırdığı karakteri düşününce onu tanımakta güçlük çekeceksiniz. Çocuklar Duymasın'da basma etekler giyip yazma bağlayan Emine, gerçek hayatta çok iyi bir tiyatro oyuncusu. Dizideki karakteri zihnimize kazımış olması da ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun kanıtı.