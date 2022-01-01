Mayıs ayında ABD'li turist Cheryl Lamphere Daily Mail'e kendisi ve arkadaşlarından iki ana yemek, bir salata ve biraz ekmek için bin 300 euro (yaklaşık 5,3 bin lira) ücret alındığını ve tehdit edildiğini söyleyerek, "Restorandaki erkekler ayağa kalkıp etrafımızı sardı, en az beş kişiydiler, neredeyse bize saldıracaklardı. Çok ama çok korkutucu bir durumdu çünkü altı kadındık, beş adamla çevriliydik. Eklemeliyim ki, hepsi siyah giyinmişti, gangsteri andırıyorlardı? dedi.