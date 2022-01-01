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İki İçecek Ve Bir Yengeç Bacağına 600 Euro Hesap Ödeyen Turistler Restorana Dava Açtı

İki ABD'li turist, bir restoranda iki içki ve bir yengeç bacağı için 600 euroluk (yaklaşık 11 bin lira) hesap ödedi.

  1. İki Amerikalı turist, iki içki ve bir yengeç bacağı için 600 eurodan (yaklaşık 11 bin lira) fazla para alan bir Yunan restoranına karşı yasal işlem başlattı. Brenda Moulton ve 19 yaşındaki kızı Kaylea, Mikonos'taki Platis Gialos plajını ziyaret ederken, DK Oyster Bar'ın kendilerini tuzağa düşürdüğünü ve fazla ücret ödediklerini öne sürdü.

    İki Amerikalı turist, iki içki ve bir yengeç bacağı için 600 eurodan (yaklaşık 11 bin lira) fazla para alan bir Yunan restoranına karşı yasal işlem başlattı. Brenda Moulton ve 19 yaşındaki kızı Kaylea, Mikonos'taki Platis Gialos plajını ziyaret ederken, DK Oyster Bar'ın kendilerini tuzağa düşürdüğünü ve fazla ücret ödediklerini öne sürdü.

  2. Yunan gazetesi &#952;EMA'ya konuşan Moulton, restoran çalışanlarının önlerini keserek içeriye girmeleri için ısrar ettiğini söyledi.

    Yunan gazetesi θEMA'ya konuşan Moulton, restoran çalışanlarının önlerini keserek içeriye girmeleri için ısrar ettiğini söyledi.

  3. 80 EUROLUK ZORUNLU BAHŞİŞ Anne-kız, iki içki ve bir tabak yengeç bacağına 520,80 euroluk ücretin ardından, 80 euroluk (yaklaşılk 1,4 bin lira) zorunlu bir bahşişin eklenmesiyle toplamda 600 euro ödediklerini açıkladı.

    80 EUROLUK ZORUNLU BAHŞİŞ Anne-kız, iki içki ve bir tabak yengeç bacağına 520,80 euroluk ücretin ardından, 80 euroluk (yaklaşılk 1,4 bin lira) zorunlu bir bahşişin eklenmesiyle toplamda 600 euro ödediklerini açıkladı.

  4. "ÖDEMEZSENİZ, ÜLKENİZE GERİ DÖNEMEZSİNİZ" Moulton, hesabı ödemeyi reddettiğini ve personele ?iki içki ve yengeç bacağının 600 euro yapamayacağını? söylediğini, ancak, restoranın bir çalışanının, kendilerini ödemeyi reddederlerse ABD'ye geri dönemeyeceğini söyleyerek onu tehdit etmeye başladığını öne sürdü.

    "ÖDEMEZSENİZ, ÜLKENİZE GERİ DÖNEMEZSİNİZ" Moulton, hesabı ödemeyi reddettiğini ve personele ?iki içki ve yengeç bacağının 600 euro yapamayacağını? söylediğini, ancak, restoranın bir çalışanının, kendilerini ödemeyi reddederlerse ABD'ye geri dönemeyeceğini söyleyerek onu tehdit etmeye başladığını öne sürdü.

  5. Moulton, ?Garson bana ?Polisi arayacağım. Seni burada tutacaklar ve vatanına dönmeyeceksin. Yaşadığınız yeri kolayca bulabiliriz? dedi? açıklamasını yaptı. Ardından Moulton baskı altında hesabı ödediklerini ve restorandan ayrıldıklarını söyledi. Sonrasında dışarıdaki turistleri yapılan dolandırıcılık konusunda uyardıklarını açıkladı.

    Moulton, ?Garson bana ?Polisi arayacağım. Seni burada tutacaklar ve vatanına dönmeyeceksin. Yaşadığınız yeri kolayca bulabiliriz? dedi? açıklamasını yaptı. Ardından Moulton baskı altında hesabı ödediklerini ve restorandan ayrıldıklarını söyledi. Sonrasında dışarıdaki turistleri yapılan dolandırıcılık konusunda uyardıklarını açıkladı.

  6. YASAL İŞLEM BAŞLATILDI Fakat Moulton, restoranın yöneticisinin, turistleri uyardıktan sonra kendilerine sinirli bir şekilde bağırdığını anlattı. ABD?ye dönen iki turist, DK Oyster Bar'a karşı ülkelerinde yasal işlem başlattığını duyurdu. Brenda Moulton'ın avukatı Marizanna Kikiri, müvekkillerinin restorandan tehdit ve haksız muamele gördüğünü söyledi.

    YASAL İŞLEM BAŞLATILDI Fakat Moulton, restoranın yöneticisinin, turistleri uyardıktan sonra kendilerine sinirli bir şekilde bağırdığını anlattı. ABD?ye dönen iki turist, DK Oyster Bar'a karşı ülkelerinde yasal işlem başlattığını duyurdu. Brenda Moulton'ın avukatı Marizanna Kikiri, müvekkillerinin restorandan tehdit ve haksız muamele gördüğünü söyledi.

  7. AYNI RESTORANIN PEK ÇOK VAKASI VAR Diğer taraftan, Platis Gialos Yunanistan?ın pahalı lüks otelleri ve restoranları ile ünlü bir bölgesi. Buradaki yüksek hesaplarla ilgili Moultonların dışında pek çok turist şikayetlerini dile getirdi. 2019'da başka bir Amerikalı turist, aynı restoranda kalamar ve birkaç içki için 836 euroluk (yaklaşık 15 bin lira) hesap gelmesinin ardından şoke olduğunu açıkladı.

    AYNI RESTORANIN PEK ÇOK VAKASI VAR Diğer taraftan, Platis Gialos Yunanistan?ın pahalı lüks otelleri ve restoranları ile ünlü bir bölgesi. Buradaki yüksek hesaplarla ilgili Moultonların dışında pek çok turist şikayetlerini dile getirdi. 2019'da başka bir Amerikalı turist, aynı restoranda kalamar ve birkaç içki için 836 euroluk (yaklaşık 15 bin lira) hesap gelmesinin ardından şoke olduğunu açıkladı.

  8. Mayıs ayında ABD'li turist Cheryl Lamphere Daily Mail'e kendisi ve arkadaşlarından iki ana yemek, bir salata ve biraz ekmek için bin 300 euro (yaklaşık 5,3 bin lira) ücret alındığını ve tehdit edildiğini söyleyerek, "Restorandaki erkekler ayağa kalkıp etrafımızı sardı, en az beş kişiydiler, neredeyse bize saldıracaklardı. Çok ama çok korkutucu bir durumdu çünkü altı kadındık, beş adamla çevriliydik. Eklemeliyim ki, hepsi siyah giyinmişti, gangsteri andırıyorlardı? dedi.

    Mayıs ayında ABD'li turist Cheryl Lamphere Daily Mail'e kendisi ve arkadaşlarından iki ana yemek, bir salata ve biraz ekmek için bin 300 euro (yaklaşık 5,3 bin lira) ücret alındığını ve tehdit edildiğini söyleyerek, "Restorandaki erkekler ayağa kalkıp etrafımızı sardı, en az beş kişiydiler, neredeyse bize saldıracaklardı. Çok ama çok korkutucu bir durumdu çünkü altı kadındık, beş adamla çevriliydik. Eklemeliyim ki, hepsi siyah giyinmişti, gangsteri andırıyorlardı? dedi.