Başkent'te Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erdoğan'dan talimat: Hastanelerde randevu konusu çözülecek
Erdoğan'dan talimat: Hastanelerde randevu konusu çözülecek
Kiralık evde zam çıkmazı: Kira ile kira ödeyeneler de var!
Kiralık evde zam çıkmazı: Kira ile kira ödeyeneler de var!
15 Temmuz'dan sonra 101 bin FETÖ'cü tutuklandı
15 Temmuz'dan sonra 101 bin FETÖ'cü tutuklandı
Diş için de aile hekimi uygulaması geliyor
Diş için de aile hekimi uygulaması geliyor
Sağanak yağış sonrası heyelan nedeniyle 4 apartman boşaltıldı
Sağanak yağış sonrası heyelan nedeniyle 4 apartman boşaltıldı
Ali Erbaş: Yaz dönemi kursları 27 Haziran'da başlayacak
Ali Erbaş: Yaz dönemi kursları 27 Haziran'da başlayacak
Erdoğan'dan Yunanistan'a Amerikan üsleri tepkisi: Yemezler, kusura bakmasınlar
Erdoğan'dan Yunanistan'a Amerikan üsleri tepkisi: Yemezler, kusura bakmasınlar
Kaymakamın gelir uzmanı eşine FETÖ'den gözaltı
Kaymakamın gelir uzmanı eşine FETÖ'den gözaltı
Turhal Şeker Fabrikasının son taksiti ödendi
Turhal Şeker Fabrikasının son taksiti ödendi
Son 6 ayda 150 anaokulu, 8 bin 500 ana sınıfı açıldı
Son 6 ayda 150 anaokulu, 8 bin 500 ana sınıfı açıldı
Eski Bakan Tarhan Erdem hayatını kaybetti
Eski Bakan Tarhan Erdem hayatını kaybetti
6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Yarın ve cuma günü 'bahar yağışları' devam edecek
Yarın ve cuma günü 'bahar yağışları' devam edecek
Kirada yüzde 25 sınırı TBMM'de kabul edildi
Kirada yüzde 25 sınırı TBMM'de kabul edildi
Doların yükselişi durdurulamıyor: 17,11 TL
Doların yükselişi durdurulamıyor: 17,11 TL
Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrencilerin cezası belli oldu
Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrencilerin cezası belli oldu
Doktoru darbedip, silahla tehdit eden 2 hasta yakını gözaltında
Doktoru darbedip, silahla tehdit eden 2 hasta yakını gözaltında
Savcı Özlem Salkım'ın ölümü davasında astsubaya hapis cezası
Savcı Özlem Salkım'ın ölümü davasında astsubaya hapis cezası
Yılanın ısırması sonucu entübe edilen hemşire uyandırıldı
Yılanın ısırması sonucu entübe edilen hemşire uyandırıldı
AK Partili Jülide Sarıeroğlu'ndan asgari ücret ve EYT açıklaması
AK Partili Jülide Sarıeroğlu'ndan asgari ücret ve EYT açıklaması
Kira artışına getirilecek yüzde 25 sınırında yaşanabilecek 3 sorun
Kira artışına getirilecek yüzde 25 sınırında yaşanabilecek 3 sorun
Tapu bilgilerinde güvenlik için 'kimliksizleştirme' yapılacak
Tapu bilgilerinde güvenlik için 'kimliksizleştirme' yapılacak
MEB Türkçe ve yabancı dil eğitimi için kaynak kitabı dağıtacak
MEB Türkçe ve yabancı dil eğitimi için kaynak kitabı dağıtacak
Altının gram fiyatı 1.016 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.016 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı
Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı
Ali Yalçın'dan 'öğretmen yer değişimi' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'öğretmen yer değişimi' açıklaması
Namaza gitti işten kovuldu! Yargıtay'dan emsal karar
Namaza gitti işten kovuldu! Yargıtay'dan emsal karar
4 üniversite 184 personel alacak
4 üniversite 184 personel alacak
Sözleşmelilerin kadroya alınması için düğmeye basıldı
Sözleşmelilerin kadroya alınması için düğmeye basıldı
Erdoğan'dan vekillere: Sosyal medya değil, milletin dediği önemli
Erdoğan'dan vekillere: Sosyal medya değil, milletin dediği önemli

Başkent'te Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, ev ve iş yerlerini su bastı.

  1. Ankara'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, ev ve iş yerlerini su bastı, araç sürücüleri yollarda mahsur kaldı.

    Ankara'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, ev ve iş yerlerini su bastı, araç sürücüleri yollarda mahsur kaldı.

  2. Başkentte sağanak sonrası su altında kalan yollarda dengesini kaybedenler yürümekte güçlük çekti.

    Başkentte sağanak sonrası su altında kalan yollarda dengesini kaybedenler yürümekte güçlük çekti.

  3. Çankaya'da bazı alt geçitler de sular altında kaldı. Araçların bir kısmı suya batarken, bazı araçların da ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

    Çankaya'da bazı alt geçitler de sular altında kaldı. Araçların bir kısmı suya batarken, bazı araçların da ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

  4. Caddede ilerlemek isteyen bisikletli ile bir kadının zor anlarını AA muhabiri görüntüledi.

    Caddede ilerlemek isteyen bisikletli ile bir kadının zor anlarını AA muhabiri görüntüledi.

  5. Bisiklet kullanıcısı, suyun derinliğini bisikletiyle ölçmeye çalışırken yanından geçmek isteyen kadın dengesini kaybederek suya gömüldü.

    Bisiklet kullanıcısı, suyun derinliğini bisikletiyle ölçmeye çalışırken yanından geçmek isteyen kadın dengesini kaybederek suya gömüldü.

  6. Kısa süre sonra zorlukla ayağa kalkan kadın, suyla kaplı yolda yürümeye çalışırken bir kez daha düştü.

    Kısa süre sonra zorlukla ayağa kalkan kadın, suyla kaplı yolda yürümeye çalışırken bir kez daha düştü.

  7. Caddenin kapanması nedeniyle bazı yayalar Ankara Üniversitesi'ni çevreleyen duvarın üzerinden yürüyerek yola devam etmeye çalıştı.

    Caddenin kapanması nedeniyle bazı yayalar Ankara Üniversitesi'ni çevreleyen duvarın üzerinden yürüyerek yola devam etmeye çalıştı.

  8. VALİLİKTEN YAĞIŞ UYARISI Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırımlar konusunda uyarıda bulundu.

    VALİLİKTEN YAĞIŞ UYARISI Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırımlar konusunda uyarıda bulundu.

  9. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada ?Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 9 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren ilimizin kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir? denildi.

    Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada ?Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 9 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren ilimizin kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir? denildi.