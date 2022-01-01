Sır Gibi Sakladığı Kızı Ortaya Çıktı!
Cüneyt Arkın'ın özel hayatıyla ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti.
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"Battal Gazi", "Kara Murat" ve "Köroğlu" gibi yapımlarla Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biri haline gelen Cüneyt Arkın, başarılı meslek hayatının yanı sıra özel yaşantısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
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1972 yılında Betül Cüreklibatır ile hayatını birleştiren Arkın'ın bu evlilikten Murat ve Kaan adında iki oğlu oldu.
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Babası gibi oyunculukla ilgilenen Murat Arkın, Türkiye'nin tanınan isimlerinden biri haline gelirken Cüneyt Arkın sık sık çocukları ve torunlarıyla pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Bunca zamandır 2 çocuğu olduğu bilinen Cüneyt Arkın hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.
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Asıl mesleği doktorluk olan Arkın'ın 1964 yılında ilk evliliğini sınıf arkadaşı Güler Mocan ile yaptığı ve 1966 yılında kızları Filiz'in doğduğu öğrenildi.
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Yalnızca 2 yıl süren evliliğin ardından eşinden boşanan ve oyunculuk kariyerinde ilerleyen Arkın kızıyla 50 yıldır görüşmüyor.
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Daha önce bir canlı yayında Arkın'a kızı Filiz Canlı ve torunu Defne hakkında sorular yöneltildiğinde efsane oyuncu bu isimleri tanımadığını belirtmişti.
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İşte Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı Filiz Canlı...
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Cüneyt Arkın'ın eski eşi ve kızının annesi Güler Mocan
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Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı
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