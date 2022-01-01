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Sır Gibi Sakladığı Kızı Ortaya Çıktı!

Cüneyt Arkın'ın özel hayatıyla ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti.

  1. "Battal Gazi", "Kara Murat" ve "Köroğlu" gibi yapımlarla Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biri haline gelen Cüneyt Arkın, başarılı meslek hayatının yanı sıra özel yaşantısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

    "Battal Gazi", "Kara Murat" ve "Köroğlu" gibi yapımlarla Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biri haline gelen Cüneyt Arkın, başarılı meslek hayatının yanı sıra özel yaşantısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

  2. 1972 yılında Betül Cüreklibatır ile hayatını birleştiren Arkın'ın bu evlilikten Murat ve Kaan adında iki oğlu oldu.

    1972 yılında Betül Cüreklibatır ile hayatını birleştiren Arkın'ın bu evlilikten Murat ve Kaan adında iki oğlu oldu.

  3. Babası gibi oyunculukla ilgilenen Murat Arkın, Türkiye'nin tanınan isimlerinden biri haline gelirken Cüneyt Arkın sık sık çocukları ve torunlarıyla pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Babası gibi oyunculukla ilgilenen Murat Arkın, Türkiye'nin tanınan isimlerinden biri haline gelirken Cüneyt Arkın sık sık çocukları ve torunlarıyla pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

  4. Bunca zamandır 2 çocuğu olduğu bilinen Cüneyt Arkın hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

    Bunca zamandır 2 çocuğu olduğu bilinen Cüneyt Arkın hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

  5. Asıl mesleği doktorluk olan Arkın'ın 1964 yılında ilk evliliğini sınıf arkadaşı Güler Mocan ile yaptığı ve 1966 yılında kızları Filiz'in doğduğu öğrenildi.

    Asıl mesleği doktorluk olan Arkın'ın 1964 yılında ilk evliliğini sınıf arkadaşı Güler Mocan ile yaptığı ve 1966 yılında kızları Filiz'in doğduğu öğrenildi.

  6. Yalnızca 2 yıl süren evliliğin ardından eşinden boşanan ve oyunculuk kariyerinde ilerleyen Arkın kızıyla 50 yıldır görüşmüyor.

    Yalnızca 2 yıl süren evliliğin ardından eşinden boşanan ve oyunculuk kariyerinde ilerleyen Arkın kızıyla 50 yıldır görüşmüyor.

  7. Daha önce bir canlı yayında Arkın'a kızı Filiz Canlı ve torunu Defne hakkında sorular yöneltildiğinde efsane oyuncu bu isimleri tanımadığını belirtmişti.

    Daha önce bir canlı yayında Arkın'a kızı Filiz Canlı ve torunu Defne hakkında sorular yöneltildiğinde efsane oyuncu bu isimleri tanımadığını belirtmişti.

  8. İşte Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı Filiz Canlı...

    İşte Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı Filiz Canlı...

  9. Cüneyt Arkın'ın eski eşi ve kızının annesi Güler Mocan

    Cüneyt Arkın'ın eski eşi ve kızının annesi Güler Mocan

  10. Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı

    Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı