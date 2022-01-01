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Sivas'ta Sağanak: Yol Çöktü, Evleri Su Bastı

Sivas'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı.

  1. Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

    Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

  2. Kentte sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklar, su altında kaldı. Yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

    Kentte sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklar, su altında kaldı. Yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

  3. Gültepe Mahallesi'nde yolda oluşan su birikintisi nedeniyle otomobiliyle mahsur kalan Recep Erce, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Kıyafetleri ıslanan Erce'ye sağlık ekipleri tulum verdi.

    Gültepe Mahallesi'nde yolda oluşan su birikintisi nedeniyle otomobiliyle mahsur kalan Recep Erce, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Kıyafetleri ıslanan Erce'ye sağlık ekipleri tulum verdi.

  4. Fatih Mahallesi'nde caddede çökme meydana geldi.

    Fatih Mahallesi'nde caddede çökme meydana geldi.

  5. Sivas Belediyesi ekipleri, çöken yolda çalışma başlattı.

    Sivas Belediyesi ekipleri, çöken yolda çalışma başlattı.