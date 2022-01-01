Sivas'ta Sağanak: Yol Çöktü, Evleri Su Bastı

Kentte sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklar, su altında kaldı. Yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

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