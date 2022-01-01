Sivas'ta Sağanak: Yol Çöktü, Evleri Su Bastı
Sivas'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı.
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Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
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Kentte sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklar, su altında kaldı. Yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.
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Gültepe Mahallesi'nde yolda oluşan su birikintisi nedeniyle otomobiliyle mahsur kalan Recep Erce, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Kıyafetleri ıslanan Erce'ye sağlık ekipleri tulum verdi.
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Fatih Mahallesi'nde caddede çökme meydana geldi.
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Sivas Belediyesi ekipleri, çöken yolda çalışma başlattı.
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