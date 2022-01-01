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Dünyanın En Pahalı Şehirleri Hangileri?

Küresel şirket ECA International dünyanın en pahalı şehirleri için yeni listeyi açıkladı.

  1. ABD merkezli ECA Internatiol adlı şirket dünyanın en pahalı şehirlerini açıkladı. Endeks, sıralamada özellikle yabancı işçilere ve göçmenlere odaklandı. Hong Kong, Tokyo, Şanghay, Guangzhou ve Seul gibi beş şehrin ilk 10'a girmesiyle Asya, dünyanın en pahalı kıtası oldu.

    ABD merkezli ECA Internatiol adlı şirket dünyanın en pahalı şehirlerini açıkladı. Endeks, sıralamada özellikle yabancı işçilere ve göçmenlere odaklandı. Hong Kong, Tokyo, Şanghay, Guangzhou ve Seul gibi beş şehrin ilk 10'a girmesiyle Asya, dünyanın en pahalı kıtası oldu.

  2. Hayat pahalılığının en hızlı yükseldiği şehir ise Sri Lanka'nın ana metropolü olan Colombo oldu. Şehir sıralamada 162'den 149'a yükseldi.

    Hayat pahalılığının en hızlı yükseldiği şehir ise Sri Lanka'nın ana metropolü olan Colombo oldu. Şehir sıralamada 162'den 149'a yükseldi.

  3. ECA'nın Asya bölge müdürü Lee Quane, anakara Çin'in endeksteki artan varlığının nedenini açıkladı. Quane, "Sıralamamızdaki anakara Çin şehirlerinin çoğunluğu, alıştığımızdan daha yüksek enflasyon oranlarına sahip, ancak yine de tipik olarak Asya'daki diğer yerlerden daha düşük.Bu nedenle, sıralamadaki yükselmelerinin ana nedeni, Çin yuanının diğer büyük para birimlerine karşı devam eden gücü oldu? diye konuştu.

    ECA'nın Asya bölge müdürü Lee Quane, anakara Çin'in endeksteki artan varlığının nedenini açıkladı. Quane, "Sıralamamızdaki anakara Çin şehirlerinin çoğunluğu, alıştığımızdan daha yüksek enflasyon oranlarına sahip, ancak yine de tipik olarak Asya'daki diğer yerlerden daha düşük.Bu nedenle, sıralamadaki yükselmelerinin ana nedeni, Çin yuanının diğer büyük para birimlerine karşı devam eden gücü oldu? diye konuştu.

  4. HANGİ ŞEHİRLER ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DÜŞÜK SIRALARDA? Geçmişte ECA listelerinin ilk sıralarında yer alan Paris, ilk 30'un dışında kaldı. Madrid, Roma ve Brüksel de sıralamada düştü. Quane, "Euro, son 12 ayda ABD doları ve İngiliz sterlininden daha kötü performans gösterdiğinden, neredeyse tüm büyük Euro Bölgesi şehirleri bu yıl sıralamada bir düşüş gördü" diye açıkladı.

    HANGİ ŞEHİRLER ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DÜŞÜK SIRALARDA? Geçmişte ECA listelerinin ilk sıralarında yer alan Paris, ilk 30'un dışında kaldı. Madrid, Roma ve Brüksel de sıralamada düştü. Quane, "Euro, son 12 ayda ABD doları ve İngiliz sterlininden daha kötü performans gösterdiğinden, neredeyse tüm büyük Euro Bölgesi şehirleri bu yıl sıralamada bir düşüş gördü" diye açıkladı.

  5. Diğer taraftan, Rusya-Ukrayna savaşı, politika ve uluslararası çatışmalar gibi dış faktörler de sırlamada rol oynadı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve buna bağlı olarak birçok ülke tarafından uygulanan yaptırımlar, listede Moskova'nın 62. sırada yve St Petersburg'un 147. sırada yer alması ile sonuçlandı.

    Diğer taraftan, Rusya-Ukrayna savaşı, politika ve uluslararası çatışmalar gibi dış faktörler de sırlamada rol oynadı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve buna bağlı olarak birçok ülke tarafından uygulanan yaptırımlar, listede Moskova'nın 62. sırada yve St Petersburg'un 147. sırada yer alması ile sonuçlandı.

  6. Avrupa'nın en pahalı şehri ise Hong Kong ve New York?tan sonra üçüncü sırada yer alan İsviçre'nin Cenevre kenti oldu. İsviçre, euro yerine İsviçre frangı kullanıyor. <br> İşte dünyanın en pahalı şehirleri...

    Avrupa'nın en pahalı şehri ise Hong Kong ve New York?tan sonra üçüncü sırada yer alan İsviçre'nin Cenevre kenti oldu. İsviçre, euro yerine İsviçre frangı kullanıyor.
    İşte dünyanın en pahalı şehirleri...

  7. 10. SEUL

    10. SEUL

  8. 9. GUANGZHOU

    9. GUANGZHOU

  9. 8. ŞANGHAY

    8. ŞANGHAY

  10. 7. ZÜRİH

    7. ZÜRİH

  11. 6. TEL AVİV

    6. TEL AVİV

  12. 5. TOKYO

    5. TOKYO

  13. 4. LONDRA

    4. LONDRA

  14. 3. CENEVRE

    3. CENEVRE

  15. 2. NEW YORK

    2. NEW YORK

  16. 1. HONG KONG

    1. HONG KONG