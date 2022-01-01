Dünyanın En Pahalı Şehirleri Hangileri?

ECA'nın Asya bölge müdürü Lee Quane, anakara Çin'in endeksteki artan varlığının nedenini açıkladı. Quane, "Sıralamamızdaki anakara Çin şehirlerinin çoğunluğu, alıştığımızdan daha yüksek enflasyon oranlarına sahip, ancak yine de tipik olarak Asya'daki diğer yerlerden daha düşük.Bu nedenle, sıralamadaki yükselmelerinin ana nedeni, Çin yuanının diğer büyük para birimlerine karşı devam eden gücü oldu? diye konuştu.