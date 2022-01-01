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Kadıköy'de Karga Saldırısı

İstanbul'da ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un Kuşlar filmini anımsatan bir olay yaşandı. Ağaçtan düşen bir yavru kavgaya yardım etmek isteyenler, karga sürüsünün saldırısına uğradı.

  1. İstanbul Kadıköy'de yavruları yola düşen kargalar koruma içgüdüsüyle saldırdı.

    İstanbul Kadıköy'de yavruları yola düşen kargalar koruma içgüdüsüyle saldırdı.

  2. Rıhtım Caddesi'nde bir karga yavrusu yuvasından düştü.

    Rıhtım Caddesi'nde bir karga yavrusu yuvasından düştü.

  3. Yavru kargayı yol kenarına taşımak isteyenlere karga sürüsü saldırdı.

    Yavru kargayı yol kenarına taşımak isteyenlere karga sürüsü saldırdı.

  4. Yavrularını korumak isteyen kargalardan kaçanlar, başlarını koruyarak caddeden uzaklaştı.

    Yavrularını korumak isteyen kargalardan kaçanlar, başlarını koruyarak caddeden uzaklaştı.

  5. Karga yavrusu ise daha sonra güvenli bir alana taşındı.

    Karga yavrusu ise daha sonra güvenli bir alana taşındı.