Kadıköy'de Karga Saldırısı
İstanbul'da ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un Kuşlar filmini anımsatan bir olay yaşandı. Ağaçtan düşen bir yavru kavgaya yardım etmek isteyenler, karga sürüsünün saldırısına uğradı.
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İstanbul Kadıköy'de yavruları yola düşen kargalar koruma içgüdüsüyle saldırdı.
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Rıhtım Caddesi'nde bir karga yavrusu yuvasından düştü.
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Yavru kargayı yol kenarına taşımak isteyenlere karga sürüsü saldırdı.
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Yavrularını korumak isteyen kargalardan kaçanlar, başlarını koruyarak caddeden uzaklaştı.
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Karga yavrusu ise daha sonra güvenli bir alana taşındı.