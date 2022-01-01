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Maduro Kuruluş Osman Hayranı Çıktı!

Türkiye'ye gelen Nicolas Maduro, ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın hayranı çıktı.

  1. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Nicolas Maduro, ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın hayranı çıktı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve oyuncular ile bir araya gelen Maduro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk kültürüne övgüler yağdırdı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Nicolas Maduro, ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın hayranı çıktı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve oyuncular ile bir araya gelen Maduro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk kültürüne övgüler yağdırdı.

  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yılın ardından Baştepe'de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yla bir araya geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yılın ardından Baştepe'de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yla bir araya geldi.

  3. İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşme için Türkiye'ye gelen Maduro, daha sonra soluğu Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve oyuncuların yanında aldı.

    İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşme için Türkiye'ye gelen Maduro, daha sonra soluğu Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve oyuncuların yanında aldı.

  4. Türk dizilerini çok sevdiğini her fırsatta dile getiren getiren Maduro, daha önce de Diriliş Ertuğrul dizisine övgüler yağdırmış ve 10 Temmuz 2018 yılında Türkiye'ye geldiğinde Diriliş Ertuğrul setini ziyaret etmişti.

    Türk dizilerini çok sevdiğini her fırsatta dile getiren getiren Maduro, daha önce de Diriliş Ertuğrul dizisine övgüler yağdırmış ve 10 Temmuz 2018 yılında Türkiye'ye geldiğinde Diriliş Ertuğrul setini ziyaret etmişti.

  5. Bu kez de Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ve yapımcısı ile bir araya gelen Maduro, çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Bu kez de Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ve yapımcısı ile bir araya gelen Maduro, çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

  6. Mutluluğu gözlerinden okunan Madoro, paylaşımına "Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ile yaptığım bu harika buluşmadan ve Türk insanının kültürünü tanımış olmaktan minnettarım. Kardeş halklarımızın kültürel entegrasyonunu daha da güçlendirmeye çalışıyoruz" şeklinde not düştü.

    Mutluluğu gözlerinden okunan Madoro, paylaşımına "Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ile yaptığım bu harika buluşmadan ve Türk insanının kültürünü tanımış olmaktan minnettarım. Kardeş halklarımızın kültürel entegrasyonunu daha da güçlendirmeye çalışıyoruz" şeklinde not düştü.

  7. Elinde kılıçla pozlar veren Maduro'ya ziyareti esnasında börk şapka hediye edildi.

    Elinde kılıçla pozlar veren Maduro'ya ziyareti esnasında börk şapka hediye edildi.

  8. İşte, Maduro'nun ziyaretinden kareler...

    İşte, Maduro'nun ziyaretinden kareler...