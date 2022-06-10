Battıkça Batıyor!
Erşan Kuneri dizisindeki başarısızlığını kabullenemeyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir projeye başladığını duyurdu.
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Erşan Kuneri dizisindeki başarısızlığını kabullenemeyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir projeye başladığını duyurdu. Karakomik Filmler 2: Emanet filmindeki karakterlerden biri olan Ayzek'e ayrı bir film yapmaya karar veren Yılmaz, komediyle ticareti karıştırınca tepkilerin odak noktası haline geldi.
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Son olarak dijital içerik platformu Netflix'te yayınlanan "Erşan Kuneri" dizisiyle gündem olan Cem Yılmaz, sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline gelmişti.
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Dizideki diyaloglar ve karakterlerin özellikleri birçok kişi tarafından 'hayal kırıklığı' olarak yorumlanırken Yılmaz, beklediği başarının yakınından bile geçemedi.
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Erşan Kuneri'nin yıkıcı etkisi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken eleştiri oklarının Erşan Kuneri'den uzaklaşmasını isteyen Cem Yılmaz yeni bir hamleyle adından söz ettirdi.
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, 2019 yılında yayınlanan Karakomik Filmler 2: Emanet filmiyle tanınan Ayzek karakterini ayrı bir filme dönüştürmeye karar verdiğini açıkladı.
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Yeni filminin hangi platformda yayınlanacağına dair bilgi vermeyen Cem Yılmaz "Ayzek'in çalıştığı feribot hattı biz filmi çektikten 3 ay sonra kaldırıldı.
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Artık o arabalı vapur yok. Peki sonra ne oldu. Bunu yeni yazmaya başladığım filmde göreceğiz. Do not Disturb. Joker dönerse Ayzek de döner bu kadar basit" şeklinde paylaşımda bulundu.
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Joker karakteriyle Ayzek karakterini karşılaştıran Cem Yılmaz'ın bu hamlesi "Joker ve Ayzek karşılaştırması bile Cem Yılmaz'ın kendisini Kaf Dağı'nda gördüğünün bir ispatı", "Kibri arttıkça işlerinin kalitesi azalıyor" ve "Başarısızlıktan başarısızlığa koşuyor" gibi yorumlar aldı.
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Eski filmlerindeki karakterleri ısıtıp ısıtıp izleyenlere sunan Cem Yılmaz'ın yeni projesi daha başlamadan olumsuz tepkiler almaya devam ediyor.