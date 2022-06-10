Çilek Nasıl Yıkanır?

Serada ve bahçede yetişen çileklerimarket ve pazara gelene kadar birçok şeyle temas etmektedir. Bütün sebze ve meyveler içinde geçerli olan bir durum olduğu için mutlaka yemeden önce sebze ve meyveleri dikkatli bir şekilde mikroplardan ve kirden araındırmak gerekiyor.