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Çilek Nasıl Yıkanır?

Tam da mevsimi gelen çilek marketlerde çoktan yerini aldı. Bütün yaz boyunca tüketilen meyvelerden biri olan çilek doğru yıkanmadığı takdirde zehirleyebilir.

  1. Tam da mevsimi gelen çilek marketlerde çoktan yerini aldı. Bütün yaz boyunca tüketilen meyvelerden biri olan çilek doğru yıkanmadığı takdirde zehirleyebilir. Uzmanlar son günlerde internette en çok tartışılan konulardan biri çileğin temizliğiyle ilgili uyarılarda bulunuyor. Peki güçlü antioksidana sahip olan çilek nasıl temizlenir? İşte çileği yerken dikkat etmeniz gereken başlıca detaylar:

    Tam da mevsimi gelen çilek marketlerde çoktan yerini aldı. Bütün yaz boyunca tüketilen meyvelerden biri olan çilek doğru yıkanmadığı takdirde zehirleyebilir. Uzmanlar son günlerde internette en çok tartışılan konulardan biri çileğin temizliğiyle ilgili uyarılarda bulunuyor. Peki güçlü antioksidana sahip olan çilek nasıl temizlenir? İşte çileği yerken dikkat etmeniz gereken başlıca detaylar:

  2. Yaz mevsimin en çok sevilen kırmızı meyvelerinde biri olan çileğin faydaları saymakla bitmiyor. Vitamin ve mineral kaynağı olan çilek romatizmal hastalıklara iyi geliyor. Aynı zamanda içerğindeki lif olduğu için kabızlığa ve bağırsak tembelliğine de iyi gelmektedir.

    Yaz mevsimin en çok sevilen kırmızı meyvelerinde biri olan çileğin faydaları saymakla bitmiyor. Vitamin ve mineral kaynağı olan çilek romatizmal hastalıklara iyi geliyor. Aynı zamanda içerğindeki lif olduğu için kabızlığa ve bağırsak tembelliğine de iyi gelmektedir.

  3. İLTİHABA NEDEN OLUYOR! <br> Tüketmeden önce uzmanlar sık sık çileğin doğru bir şekilde yıkanmasının altını çiziyor. Eğer çilek yıkanmazsa vücutta iltihap oluşumuna sebep olabilir. Bu sorunla karşılaşmamak için çilekleri temizlemek ve bu problemleri yaşamamak için dikkat etmeniz gereken bazı detaylar bulunuyor. İşte çilek yıkarken dikkat edilmesi gereken detaylar:

    İLTİHABA NEDEN OLUYOR!
    Tüketmeden önce uzmanlar sık sık çileğin doğru bir şekilde yıkanmasının altını çiziyor. Eğer çilek yıkanmazsa vücutta iltihap oluşumuna sebep olabilir. Bu sorunla karşılaşmamak için çilekleri temizlemek ve bu problemleri yaşamamak için dikkat etmeniz gereken bazı detaylar bulunuyor. İşte çilek yıkarken dikkat edilmesi gereken detaylar:

  4. Serada ve bahçede yetişen çileklerimarket ve pazara gelene kadar birçok şeyle temas etmektedir. Bütün sebze ve meyveler içinde geçerli olan bir durum olduğu için mutlaka yemeden önce sebze ve meyveleri dikkatli bir şekilde mikroplardan ve kirden araındırmak gerekiyor.

    Serada ve bahçede yetişen çileklerimarket ve pazara gelene kadar birçok şeyle temas etmektedir. Bütün sebze ve meyveler içinde geçerli olan bir durum olduğu için mutlaka yemeden önce sebze ve meyveleri dikkatli bir şekilde mikroplardan ve kirden araındırmak gerekiyor.

  5. Satın aldığınız çilekleri hemen eve gelir gelmez lavaboda bir kabın ya da süzgeçin içine koyarak bol suyla durulumaktır.

    Satın aldığınız çilekleri hemen eve gelir gelmez lavaboda bir kabın ya da süzgeçin içine koyarak bol suyla durulumaktır.

  6. Çilekleri tek tek elinize alıp soğuk suyla musluğun altında ayrıntılı bir şekilde bakterilerden ve mikroplardan arındırabilirsiniz.

    Çilekleri tek tek elinize alıp soğuk suyla musluğun altında ayrıntılı bir şekilde bakterilerden ve mikroplardan arındırabilirsiniz.

  7. Çilek temizleme işi bittiğinde çileklerin suyu akanan kadar süzgeç veya kevgirin içinde tezgahın kenarında bekletin. Daha sonra suyu süzülen çilekleri temiz bir havlu kağıdın üzerine koyarak kurulayabilirsiniz.

    Çilek temizleme işi bittiğinde çileklerin suyu akanan kadar süzgeç veya kevgirin içinde tezgahın kenarında bekletin. Daha sonra suyu süzülen çilekleri temiz bir havlu kağıdın üzerine koyarak kurulayabilirsiniz.

  8. Kuruladığınız ve yemeğe hazır hale getirdiğiniz çilekleri gün içerisinde tüketmeye özen gösterin. Çilekler yıkandıktan sonra çok hızlı çürüyebilen bir meyve olduğu için hızlı tüketmekte fayda var.

    Kuruladığınız ve yemeğe hazır hale getirdiğiniz çilekleri gün içerisinde tüketmeye özen gösterin. Çilekler yıkandıktan sonra çok hızlı çürüyebilen bir meyve olduğu için hızlı tüketmekte fayda var.

  9. SİRKEYLE TEMİZLEYİN <br> Marketten satın alınan çileklerin haşerelerden ve virüslerden korumak için zirai ilaçlardan pestisit püskürtülmektedir. Çocuklarınıza yedirmeden önce bu kimyasal ilaçlardan arındırmanız oluşabilecek tehlikeli durumların önüne geçer.

    SİRKEYLE TEMİZLEYİN
    Marketten satın alınan çileklerin haşerelerden ve virüslerden korumak için zirai ilaçlardan pestisit püskürtülmektedir. Çocuklarınıza yedirmeden önce bu kimyasal ilaçlardan arındırmanız oluşabilecek tehlikeli durumların önüne geçer.

  10. Bunun için bir kabın içini su ile doldurun. Yaklaşık 1 çay bardağı sirke ekleyin ve karışımı güzelce karıştırın. Daha sonra çilekleri içine koyup bütün kalıntıların gitmesi için biraz bekletin. Beklettikten sonra tek tek soğuk suyla yıkayın ve kuruması için bir kenara alın.

    Bunun için bir kabın içini su ile doldurun. Yaklaşık 1 çay bardağı sirke ekleyin ve karışımı güzelce karıştırın. Daha sonra çilekleri içine koyup bütün kalıntıların gitmesi için biraz bekletin. Beklettikten sonra tek tek soğuk suyla yıkayın ve kuruması için bir kenara alın.

  11. KABARTMA TOZUYLA TEMİZLEYİN <br> Bir diğer etkili ve işe yarayan yöntemlerden biri de çilekleri kabartma tozu ile temizlemektir. Evde sirke bulamadınız ve etkili bir temizleme yöntemi arıyorsanız bir kabın içerisine su koyun ve içne 1 çay kabartma tozu koyun çözülene kadar karıştırın.

    KABARTMA TOZUYLA TEMİZLEYİN
    Bir diğer etkili ve işe yarayan yöntemlerden biri de çilekleri kabartma tozu ile temizlemektir. Evde sirke bulamadınız ve etkili bir temizleme yöntemi arıyorsanız bir kabın içerisine su koyun ve içne 1 çay kabartma tozu koyun çözülene kadar karıştırın.

  12. Daha sonra yıkamak istedğiniz bütün çilekleri içine koyup yaklaşık 5 dakika kadar bekleyin. Sonrasında soğuk suyla yıkamayı ihmal etmeyin.

    Daha sonra yıkamak istedğiniz bütün çilekleri içine koyup yaklaşık 5 dakika kadar bekleyin. Sonrasında soğuk suyla yıkamayı ihmal etmeyin.

  13. TUZLU SUYLA YIKAYIN <br>Çileklerin temizlenmesinde ve çileğin üstündeki yer alan meyve sineği larvalarından arındırmak için en etkili yöntemlerden biri tuzlu ile temizleme yöntemidir. Çilekleri temizlemek için 4 bardak suya yaklaşık 4 çay kaşığı tuz eklemeniz gerekiyor.

    TUZLU SUYLA YIKAYIN
    Çileklerin temizlenmesinde ve çileğin üstündeki yer alan meyve sineği larvalarından arındırmak için en etkili yöntemlerden biri tuzlu ile temizleme yöntemidir. Çilekleri temizlemek için 4 bardak suya yaklaşık 4 çay kaşığı tuz eklemeniz gerekiyor.

  14. Çilekleri 5 dakika kadar tuzlu suda beklettikten sonra su ile durulayın ve kuruması için kağıt havlunun üstüne bir kenara alın.

    Çilekleri 5 dakika kadar tuzlu suda beklettikten sonra su ile durulayın ve kuruması için kağıt havlunun üstüne bir kenara alın.

  15. EL HİJYENİNE DİKKAT! <br> Çilek temizliğinde en önemli noktalardan biri de el temizliğidir. Çilekleri yıkamadan önce ve yıkadıktan sonra mutlaka ellerinizi güzelce yıkayın. Bu durum yıkayacağınız bütün sebze ve meyveler içinde geçerlidir.

    EL HİJYENİNE DİKKAT!
    Çilek temizliğinde en önemli noktalardan biri de el temizliğidir. Çilekleri yıkamadan önce ve yıkadıktan sonra mutlaka ellerinizi güzelce yıkayın. Bu durum yıkayacağınız bütün sebze ve meyveler içinde geçerlidir.

  16. PÜF NOKTASI: <br> Yıkadğınız meyveleri eğer buzdolabına koyacaksanız mutlaka kuru olduğundan emin olun. Yoksa ıslak olan meyveler çok hızlıca çürüyecektir.

    PÜF NOKTASI:
    Yıkadğınız meyveleri eğer buzdolabına koyacaksanız mutlaka kuru olduğundan emin olun. Yoksa ıslak olan meyveler çok hızlıca çürüyecektir.