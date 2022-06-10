5 Maddede Yeni Ekonomik Adımlar

KREDİ KARTLARININ ASGARİ ÖDEME TUTARI DEĞİŞTİ

BDDK, limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesine karar verdi. Bu oran tüm limitler için yüzde 20'ydi.