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5 Maddede Yeni Ekonomik Adımlar

Yeni ekonomik adımları dün akşam Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK ve SPK tarafından açıklandı.

  1. Ekonomide alınan yeni tedbirleri Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK ve SPK duyurdu. <br> İşte yeni alınan kararlar...

    Ekonomide alınan yeni tedbirleri Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK ve SPK duyurdu.
    İşte yeni alınan kararlar...

  2. GELİRE ENDEKSLİ SENET (GES) <br> Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla Gelire Endeksli Senet (GES) ihraç edileceğini açıkladı. Senetler, 3 ayda bir kupon getirili, asgari getiri garantisi ile getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek şekilde duyuruldu. Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemlerinin ise 15 Haziran'da başlayacağı belirtildi.

    GELİRE ENDEKSLİ SENET (GES)
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla Gelire Endeksli Senet (GES) ihraç edileceğini açıkladı. Senetler, 3 ayda bir kupon getirili, asgari getiri garantisi ile getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek şekilde duyuruldu. Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemlerinin ise 15 Haziran'da başlayacağı belirtildi.

  3. TÜKETİCİ KREDİSİNE VADE SINIRI <br> BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

    TÜKETİCİ KREDİSİNE VADE SINIRI
    BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

  4. KREDİ KARTLARININ ASGARİ ÖDEME TUTARI DEĞİŞTİ <br> BDDK, limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesine karar verdi. Bu oran tüm limitler için yüzde 20'ydi.

    KREDİ KARTLARININ ASGARİ ÖDEME TUTARI DEĞİŞTİ
    BDDK, limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesine karar verdi. Bu oran tüm limitler için yüzde 20'ydi.

  5. EMTİA PAZARI KURULDU <br> Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı'nın kurulduğunu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığını bildirdi.

    EMTİA PAZARI KURULDU
    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı'nın kurulduğunu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığını bildirdi.

  6. HALKA ARZLARDA ÜCRET İNDİRİMİ<br> Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildiğini duyurdu.

    HALKA ARZLARDA ÜCRET İNDİRİMİ
    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildiğini duyurdu.