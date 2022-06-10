Kızılırmak Kızıla Büründü
Sivas'ta, son günlerde yağışlarla taşınan toprağın etkisiyle Kızılırmak Nehri'nin rengi, kızıla döndü. Nehrin kızıl akışı, havadan görüntülendi.
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Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğarak, Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen, 1355 kilometreyle Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak, ismini aldığı renge büründü.
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Yağışlarla yamaçlardan taşınan toprağın etkisiyle nehrin rengi, kızıla döndü.
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Kızıllığın, nehrin tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinden geçen bölümünde yoğunlaştığı görüldü.
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Kızılırmak'taki değişim, dronla havadan da görüntülendi.
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