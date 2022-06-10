Kızılırmak Kızıla Büründü

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğarak, Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen, 1355 kilometreyle Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak, ismini aldığı renge büründü.

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