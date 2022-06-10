TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza
İstanbul Pendik'te TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, TIR ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı.
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Kaza, saat 10.30 sıralarında Pendik ilçesi TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi.
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İddiaya göre; Ankara istikametine giden Miraç Çiçek yönetimindeki çimento yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.
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Karşı şeride geçen kamyon, o sırada Edirne istikametine giden Metin Bozkurt yönetimindeki TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın arkasından gelen 4 araç kazaya karıştı.
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3 KİŞİ YARALANDI Kazada 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulanslara koyarak hastaneye kaldırdı.
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Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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Kaza nedeniyle yan yatan hafriyat kamyonundaki çimento yola döküldü.
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Yola dökülen çimento, iş makinesi yardımıyla yoldan temizlendi. Karayolları ekipleri vinçle araçları kaldırdı.
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TEM Otoyolu'nda her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. Yola dökülen çimentonun temizlenmesi ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.
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