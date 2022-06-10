TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza

TEM Otoyolu'nda her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. Yola dökülen çimentonun temizlenmesi ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

3 KİŞİ YARALANDI Kazada 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulanslara koyarak hastaneye kaldırdı.

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