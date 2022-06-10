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TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza

İstanbul Pendik'te TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, TIR ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı.

  1. Kaza, saat 10.30 sıralarında Pendik ilçesi TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi.

    Kaza, saat 10.30 sıralarında Pendik ilçesi TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi.

  2. İddiaya göre; Ankara istikametine giden Miraç Çiçek yönetimindeki çimento yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.

    İddiaya göre; Ankara istikametine giden Miraç Çiçek yönetimindeki çimento yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.

  3. Karşı şeride geçen kamyon, o sırada Edirne istikametine giden Metin Bozkurt yönetimindeki TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın arkasından gelen 4 araç kazaya karıştı.

    Karşı şeride geçen kamyon, o sırada Edirne istikametine giden Metin Bozkurt yönetimindeki TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın arkasından gelen 4 araç kazaya karıştı.

  4. 3 KİŞİ YARALANDI Kazada 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulanslara koyarak hastaneye kaldırdı.

    3 KİŞİ YARALANDI Kazada 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulanslara koyarak hastaneye kaldırdı.

  5. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

    Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

  6. Kaza nedeniyle yan yatan hafriyat kamyonundaki çimento yola döküldü.

    Kaza nedeniyle yan yatan hafriyat kamyonundaki çimento yola döküldü.

  7. Yola dökülen çimento, iş makinesi yardımıyla yoldan temizlendi. Karayolları ekipleri vinçle araçları kaldırdı.

    Yola dökülen çimento, iş makinesi yardımıyla yoldan temizlendi. Karayolları ekipleri vinçle araçları kaldırdı.

  8. TEM Otoyolu'nda her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. Yola dökülen çimentonun temizlenmesi ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    TEM Otoyolu'nda her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. Yola dökülen çimentonun temizlenmesi ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

  9. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

    Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.