Gardıroplarda yer alan giysiler sürekli giyilip ve yıkandıkça zaman içerisinde rengi açılır ve kötü bir görünüme kavuşur. Giysilerin renginin solmasını önleyen ve eski görünümüne kavuşmasını sağlayan bazı püf noktaları bulunuyor. Rengi solan kıyafetleri eski haline döndürmek için bu yöntemleri uygulayabilirsiniz.