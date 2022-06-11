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İşte Kıyafetlerin Solmaması İçin Yapılması Gerekenler!

Rengi solan kıyafetleri eski haline döndürmek için bu yöntemleri uygulayabilirsiniz.

  1. Gardıroplarda yer alan giysiler sürekli giyilip ve yıkandıkça zaman içerisinde rengi açılır ve kötü bir görünüme kavuşur. Giysilerin renginin solmasını önleyen ve eski görünümüne kavuşmasını sağlayan bazı püf noktaları bulunuyor. Rengi solan kıyafetleri eski haline döndürmek için bu yöntemleri uygulayabilirsiniz.

    Gardıroplarda yer alan giysiler sürekli giyilip ve yıkandıkça zaman içerisinde rengi açılır ve kötü bir görünüme kavuşur. Giysilerin renginin solmasını önleyen ve eski görünümüne kavuşmasını sağlayan bazı püf noktaları bulunuyor. Rengi solan kıyafetleri eski haline döndürmek için bu yöntemleri uygulayabilirsiniz.

  2. KIYAFETLERİ SİRKE İLE YIKAMA Giysilerin renginin solmasını sirke ile önleyebilirsiniz. Özellikle kot pantolonların rengi açıldığında yıkadıktan sonra durulama işlemine geçin.

    KIYAFETLERİ SİRKE İLE YIKAMA Giysilerin renginin solmasını sirke ile önleyebilirsiniz. Özellikle kot pantolonların rengi açıldığında yıkadıktan sonra durulama işlemine geçin.

  3. Durulama için bir bardak beyaz sirke koyun ve güzelce durulama işlemini yapın.

    Durulama için bir bardak beyaz sirke koyun ve güzelce durulama işlemini yapın.

  4. Temiz olup olmayacağından endişeliyseniz soğuk suyun içine bir miktar sirke ekleyip kot pantolonunuzu bu suyun içinde 1 saat beklettikten sonra asarak kurutun.

    Temiz olup olmayacağından endişeliyseniz soğuk suyun içine bir miktar sirke ekleyip kot pantolonunuzu bu suyun içinde 1 saat beklettikten sonra asarak kurutun.

  5. Eğer kot pantolonlarınızı sık yıkıyor iseniz ve renginin solcağını düşünüyorsanız makineye atmak yerine elinizde yıkayabilirsiniz.

    Eğer kot pantolonlarınızı sık yıkıyor iseniz ve renginin solcağını düşünüyorsanız makineye atmak yerine elinizde yıkayabilirsiniz.

  6. Eğer elde yıkamak yerine makineye atmak isterseniz de mutlaka pantolonu ters çevirip ters bir şekilde atmanız daha doğrudur. Böylece uzun süre rengini koruyabilirsiniz.

    Eğer elde yıkamak yerine makineye atmak isterseniz de mutlaka pantolonu ters çevirip ters bir şekilde atmanız daha doğrudur. Böylece uzun süre rengini koruyabilirsiniz.

  7. KARBONAT İLE YIKAMA Karbonot evin birçok alanında kullanılan ve işe yarayan en önemli ürünlerden biridir. Ev temizliğinde oldukça etkili olan karbonatı kıyafetlerinizn rengini korumak içinde kullanabilirsiniz.

    KARBONAT İLE YIKAMA Karbonot evin birçok alanında kullanılan ve işe yarayan en önemli ürünlerden biridir. Ev temizliğinde oldukça etkili olan karbonatı kıyafetlerinizn rengini korumak içinde kullanabilirsiniz.

  8. Çamaşırları karbonat ile yıkayarak hem lekelerden hem de soluk görüntüsünde kurtulabilirsiniz.

    Çamaşırları karbonat ile yıkayarak hem lekelerden hem de soluk görüntüsünde kurtulabilirsiniz.

  9. Doğal bir mineral olarak karbonat, kokuları maskeleyen parfümlü sentetik kumaş yumuşatıcılara göre ekstra dahs yumuşak ve parlak görünmesini sağlaıyor. karbonat aynı zamanda hassas cilt ve alerjisi olanlar için iyi bir seçimdir

    Doğal bir mineral olarak karbonat, kokuları maskeleyen parfümlü sentetik kumaş yumuşatıcılara göre ekstra dahs yumuşak ve parlak görünmesini sağlaıyor. karbonat aynı zamanda hassas cilt ve alerjisi olanlar için iyi bir seçimdir

  10. KARABİBER YÖNTEMİ Yapmanız gereken şey ise, bir çay kaşığı karabiberi renkli kıyafetlerinizi yıkarken çamaşır makinesine atın. Çamaşır makinenizi en düşük derecede çalıştırın. Hepsi bu kadar!

    KARABİBER YÖNTEMİ Yapmanız gereken şey ise, bir çay kaşığı karabiberi renkli kıyafetlerinizi yıkarken çamaşır makinesine atın. Çamaşır makinenizi en düşük derecede çalıştırın. Hepsi bu kadar!

  11. Karabiber, aşındırıcı görevi gören karabiber giyeceklerinizin rengini korumasına yardım ediyor. Böylece kıyafetler kısa sürede rengini kaybetmiyor ya da sararmıyor.

    Karabiber, aşındırıcı görevi gören karabiber giyeceklerinizin rengini korumasına yardım ediyor. Böylece kıyafetler kısa sürede rengini kaybetmiyor ya da sararmıyor.

  12. DAHA DA BEYAZ KIYAFETLER İÇİN? Daha beyaz kıyafetler mi istiyorsunuz? Bir çay bardağı beyaz sirkeyi çamaşır makinenizin yumuşatıcı kısmına dökün.

    DAHA DA BEYAZ KIYAFETLER İÇİN? Daha beyaz kıyafetler mi istiyorsunuz? Bir çay bardağı beyaz sirkeyi çamaşır makinenizin yumuşatıcı kısmına dökün.

  13. RENKLİ KIYAFETLERİNİZİ RENGİNİ KORUMAK İÇİN? Daha keskin renklerde kıyafetler mi istiyorsunuz? Makineniz durulama evresindeyken bir çay bardağı tuz atın.

    RENKLİ KIYAFETLERİNİZİ RENGİNİ KORUMAK İÇİN? Daha keskin renklerde kıyafetler mi istiyorsunuz? Makineniz durulama evresindeyken bir çay bardağı tuz atın.