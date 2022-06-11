Bütün malzemeleri bir kaba koyun ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın. Hazırladığınız karışımı dirsek kararması yada diz kararması olan bölgeye uygulayın ve temiz bir bez ile örtün. Sabaha kadar kalması gerekmektedir.Sabah uyandığınızda hemen bu bölgeyi sıcak su ile yıkayın ve Hindistan cevizi yağı sürerek ovalayın. Hindistan cevizi yağını iyice yedirene kadar masaj yapın.