Dirsekteki Kararmalar İçin Doğal Yöntemler
Zamanla can sıkıcı bir hale dönüşen dirsek kararmalarını ortadan kaldırmak istiyorsanız doğal yöntemleri tercih edebilirsiniz. Peki bu yöntemler nasıl? Dirsek kararmasını gideren en etkili yöntemler neler? İşte cevabı haberimizde...
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Özellikle masa başı çalışanlarında sıkça görülen dirsek kararmaları güneşte fazla kalması yada aşırı derecede sürtünerek zamanla ölü hücrelerin artmasıyla koyulaşarak oluşuyor. Zamanla can sıkıcı bir hale dönüşen dirsek kararmalarını ortadan kaldırmak istiyorsanız doğal yöntemleri tercih edebilirsiniz.
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Ofiste çalışan, yada masa başında sıklıkla oturan kişilerde görülen bu dirsek kararması aslında dizlere yapılan baskı sonucu bu bölgedeki derinin pigmentasyonunu bozarak kararması ile oluşmaktadır. PEKİ DİRSEK KARARMASI NASIL GEÇER?
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1- Karbonat
Bir yemek kaşığı karbonat ile bir yemek kaşığı sütü karıştırın. Bu karışımı kararmış olan bölgelere sürün. 5-10 dakika bekleyin ve ılık su yardımıyla durulayın. Her gün uyguladığınızda değişimi göreceksiniz.
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2-Limon
Limonun yarısını kesip dirseklerinize hafifçe masaj yaparak 20 dakika boyunca uygulayın. Su ile durulayabilirsiniz.
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3-Yoğurt
1 çay kaşığı beyaz sirke, 1 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı yoğurdu macun kıvamına getirin. Karışımı kararan bölgelere uygulayıp 20 dakika boyunca bekletin. Bu yöntemi haftada 3 kez uygulayabilirsiniz.
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5- Kabartma Tozu
Malzemeler
2 çorba kaşığı bal 1 çay kaşığı zeytinyağı Yarım limon suyu 1 Çay kaşığı kabartma tozu
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Bütün malzemeleri bir kaba koyun ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın. Hazırladığınız karışımı dirsek kararması yada diz kararması olan bölgeye uygulayın ve temiz bir bez ile örtün. Sabaha kadar kalması gerekmektedir.Sabah uyandığınızda hemen bu bölgeyi sıcak su ile yıkayın ve Hindistan cevizi yağı sürerek ovalayın. Hindistan cevizi yağını iyice yedirene kadar masaj yapın.