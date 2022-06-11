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Cupra Urbanrebel'i Tanıttı

CUPRA, Barselona?da düzenlediği büyük bir etkinlikte, 2025 yılına kadar 3 yeni elektrikli modeli pazara süreceğini duyurdu. Bu modellerden birisi de UrbanRebel.

  1. İspanyol otomobil üreticisi Cupra, markanın doğum yeri olan Terramar, Sitges'de düzenlediği büyük bir etkinlikte yeni modellerini tanıttı ve mevcut modellerinin gelecek planları hakkında bilgi verdi.

    İspanyol otomobil üreticisi Cupra, markanın doğum yeri olan Terramar, Sitges'de düzenlediği büyük bir etkinlikte yeni modellerini tanıttı ve mevcut modellerinin gelecek planları hakkında bilgi verdi.

  2. Etkinlikte tanıtımı yapılan ve en öne çıkan model UrbanRebel oldu. Geçtiğimiz radikal bir tasarımla tanıtılan elektirkli UrbanRebel, şehirli haliyle karşımıza çıktı.

    Etkinlikte tanıtımı yapılan ve en öne çıkan model UrbanRebel oldu. Geçtiğimiz radikal bir tasarımla tanıtılan elektirkli UrbanRebel, şehirli haliyle karşımıza çıktı.

  3. 2025 yılında yollara çıkması planlanan önden çekişli model Volkswagen Grubu'nun MEB Small platformunu üzerine inşa edilmiş. <br> Fotoğraf: Murat Şahin

    2025 yılında yollara çıkması planlanan önden çekişli model Volkswagen Grubu'nun MEB Small platformunu üzerine inşa edilmiş.
    Fotoğraf: Murat Şahin

  4. 4,03 m uzunluğundaki model, geri dönüştürülmüş polimerler ve biyolojik bazlı malzemelerden yapılmış.

    4,03 m uzunluğundaki model, geri dönüştürülmüş polimerler ve biyolojik bazlı malzemelerden yapılmış.

  5. 226 beygirlik bir elektrik motoru bulunan araç duyurulan verilere göre 0'dan 100'e hızlanmasını 6.9 saniyede tamamlıyor.

    226 beygirlik bir elektrik motoru bulunan araç duyurulan verilere göre 0'dan 100'e hızlanmasını 6.9 saniyede tamamlıyor.

  6. UrbanRebel'in menzili ise 440 kilometre olarak açıklandı.

    UrbanRebel'in menzili ise 440 kilometre olarak açıklandı.

  7. Cupra, etkinliğe katılanlara bir sürpriz yaparak sanal gerçeklik gözlükleriyle UrbanRebel modelinin içinde seyahat imkanı sağladı. Aracın iç tasarımı bu sayede katılımcılar tarafından yakından incelenebildi.

    Cupra, etkinliğe katılanlara bir sürpriz yaparak sanal gerçeklik gözlükleriyle UrbanRebel modelinin içinde seyahat imkanı sağladı. Aracın iç tasarımı bu sayede katılımcılar tarafından yakından incelenebildi.