Cupra Urbanrebel'i Tanıttı
CUPRA, Barselona?da düzenlediği büyük bir etkinlikte, 2025 yılına kadar 3 yeni elektrikli modeli pazara süreceğini duyurdu. Bu modellerden birisi de UrbanRebel.
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İspanyol otomobil üreticisi Cupra, markanın doğum yeri olan Terramar, Sitges'de düzenlediği büyük bir etkinlikte yeni modellerini tanıttı ve mevcut modellerinin gelecek planları hakkında bilgi verdi.
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Etkinlikte tanıtımı yapılan ve en öne çıkan model UrbanRebel oldu. Geçtiğimiz radikal bir tasarımla tanıtılan elektirkli UrbanRebel, şehirli haliyle karşımıza çıktı.
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2025 yılında yollara çıkması planlanan önden çekişli model Volkswagen Grubu'nun MEB Small platformunu üzerine inşa edilmiş.
Fotoğraf: Murat Şahin
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4,03 m uzunluğundaki model, geri dönüştürülmüş polimerler ve biyolojik bazlı malzemelerden yapılmış.
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226 beygirlik bir elektrik motoru bulunan araç duyurulan verilere göre 0'dan 100'e hızlanmasını 6.9 saniyede tamamlıyor.
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UrbanRebel'in menzili ise 440 kilometre olarak açıklandı.
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Cupra, etkinliğe katılanlara bir sürpriz yaparak sanal gerçeklik gözlükleriyle UrbanRebel modelinin içinde seyahat imkanı sağladı. Aracın iç tasarımı bu sayede katılımcılar tarafından yakından incelenebildi.
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