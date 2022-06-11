İşte Aldığı Cezanın Gerekçesi!

MOLA'NIN PAYLAŞIMI Mahkeme, Mola?ya verilen cezanın gerekçesini açıkladı. Gerekçede, Mola'nın 27 Ağustos 2020'de Twitter hesabından herkesin görebileceği şekilde "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya. Ne deyim. Yazıklar olsun. Musa Orhan tutuklansın" diye paylaşımda bulunarak katılanı hedef aldığı, dava konusu paylaşım tarihi itibarıyla ayrı bir davada sanık olarak yargılama aşamasında olan ve suçlu olup olmadığı konusunda henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmayan katılana yönelik, 'tecavüzcü' ifadesini kullandığı belirtildi.