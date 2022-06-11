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Meteoroloji Uyardı: Şiddetli Yağışlara Dikkat

Yaz sağanakları bugün etkisini daha da artıracak. Şiddetli ve ani yağışlara karşı uyarılar ise art arda geliyor.

  1. Yollar çöküyor, cadde ve sokaklar göle dönüyor... Türkiye, yaz sağanaklarıyla mücadele ediyor.

    Yollar çöküyor, cadde ve sokaklar göle dönüyor... Türkiye, yaz sağanaklarıyla mücadele ediyor.

  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan haftalık değerlendirme raporuna göre; yurdun birçok yerinde şiddetli ve ani yağışlar bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan haftalık değerlendirme raporuna göre; yurdun birçok yerinde şiddetli ve ani yağışlar bekleniyor.

  3. Birçok yer için su taşkını ve sel uyarıları da veriliyor.

    Birçok yer için su taşkını ve sel uyarıları da veriliyor.

  4. Yapılan son değerlendirmeye göre; hava sıcakları yurdun kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak.

    Yapılan son değerlendirmeye göre; hava sıcakları yurdun kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak.

  5. Yağışların İstanbul dahil olmak üzere Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli olması beklenirken oluşabilecek olumsuzluklara karşı da uyarı veriliyor.

    Yağışların İstanbul dahil olmak üzere Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli olması beklenirken oluşabilecek olumsuzluklara karşı da uyarı veriliyor.

  6. İşte Meteroloji'nin saat saat değerlendirmesi...

    İşte Meteroloji'nin saat saat değerlendirmesi...

  7. İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması, <br> Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması, <br> Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması,
    Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması,
    Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

  8. Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması, <br> İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması <br> Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar kuvvetli olması, <br> Kütahya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

    Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması,
    İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması
    Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar kuvvetli olması,
    Kütahya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

  9. Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, <br> Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı çevreleri) kuvvetli olması bekleniyor.

    Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
    Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı çevreleri) kuvvetli olması bekleniyor.

  10. Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, <br> Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. <br> Konya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
    Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
    Konya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı