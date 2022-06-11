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81 Yaşında Fakülte İkincisi Oldu

Kastamonu'da yaşayan 81 yaşındaki Hamdi Balkaş, ilerleyen yaşına ve rahatsızlıklarına rağmen hayali olan resim bölümünde öğrenim görerek bölüm ikincisi olmayı başardı.

  1. Hayallerinin peşinden giden ve asla pes etmeyen Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 81 yaşındaki öğrencisi bölüm ikincisi oldu.

    Hayallerinin peşinden giden ve asla pes etmeyen Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 81 yaşındaki öğrencisi bölüm ikincisi oldu.

  2. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olan Balkaş, 1973-1997 yıllarında İstanbul ve Kastamonu'da biyoloji öğretmenliği yaptı. Resme de ilgisi bulunan Balkaş, bu alanda eğitim görmek istese de çeşitli nedenlerle bunu gerçekleştiremedi.

    İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olan Balkaş, 1973-1997 yıllarında İstanbul ve Kastamonu'da biyoloji öğretmenliği yaptı. Resme de ilgisi bulunan Balkaş, bu alanda eğitim görmek istese de çeşitli nedenlerle bunu gerçekleştiremedi.

  3. Emekliliğinin ardından Kastamonu'nun Araç ilçesindeki köyüne yerleşen Balkaş, burada resim yapmaya başladı. Teknik olarak yetersiz kaldığını düşünen Balkaş, üniversite eğitimi almaya karar verdi.

    Emekliliğinin ardından Kastamonu'nun Araç ilçesindeki köyüne yerleşen Balkaş, burada resim yapmaya başladı. Teknik olarak yetersiz kaldığını düşünen Balkaş, üniversite eğitimi almaya karar verdi.

  4. Balkaş, 2018 yılında girdiği üniversite sınavında yeterli puanı almasının ardından Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü özel yetenek sınavını kazandı.

    Balkaş, 2018 yılında girdiği üniversite sınavında yeterli puanı almasının ardından Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü özel yetenek sınavını kazandı.

  5. İyileşmesinin ardından eğitimine kaldığı yerden devam eden Balkaş, ara verdiği dönemde alamadığı dersler nedeniyle bu yıl mezun olamadı.

    İyileşmesinin ardından eğitimine kaldığı yerden devam eden Balkaş, ara verdiği dönemde alamadığı dersler nedeniyle bu yıl mezun olamadı.

  6. Buna rağmen bölüm ikincisi olan Balkaş, mezun olamasa da mezuniyet töreninde cübbe giyip kep fırlatacak.

    Buna rağmen bölüm ikincisi olan Balkaş, mezun olamasa da mezuniyet töreninde cübbe giyip kep fırlatacak.

  7. Hamdi Balkaş, emekliliğinin ardından yaylalarda resim yapmaya başladığını ama bilginin de gerektiğini anladığını söyledi. Bunun üzerine üniversite sınavına girerek başarılı olduğunu vurgulayan Balkaş, "Hiç olumsuz tepki almadım. Kendini genç hissedenlerden kabul ettiler beni" dedi. Birlikte öğrenim gördüğü öğrencilerin bu yıl mezun olduğunu belirten Balkaş, "Ben de Allah kısmet ederse seneye mezun olacağım. Cide ilçesinde denize karşı bir evim var, terasa oturup resim yapacağım. Çocuklarım hastalığımdan dolayı okula gelmemi istemiyor. Eşim de destek vermiyor, endişeli. 'Senin gibi hasta olan insanlar için iyi bir şey değil' diyorlar ama ben onları dinlemiyorum" diye konuştu.

    Hamdi Balkaş, emekliliğinin ardından yaylalarda resim yapmaya başladığını ama bilginin de gerektiğini anladığını söyledi. Bunun üzerine üniversite sınavına girerek başarılı olduğunu vurgulayan Balkaş, "Hiç olumsuz tepki almadım. Kendini genç hissedenlerden kabul ettiler beni" dedi. Birlikte öğrenim gördüğü öğrencilerin bu yıl mezun olduğunu belirten Balkaş, "Ben de Allah kısmet ederse seneye mezun olacağım. Cide ilçesinde denize karşı bir evim var, terasa oturup resim yapacağım. Çocuklarım hastalığımdan dolayı okula gelmemi istemiyor. Eşim de destek vermiyor, endişeli. 'Senin gibi hasta olan insanlar için iyi bir şey değil' diyorlar ama ben onları dinlemiyorum" diye konuştu.