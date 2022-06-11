Ankara'da Yollar Göle Döndü, Evleri Su Bastı

Öğleden sonra aniden bastıran ve kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Bazı cadde, bulvar ve sokaklarda da trafikte aksamalar yaşandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Ankara Valisi İsmail Çataklı, bölgedeki çalışmalarla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Çataklı'nını açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Saat 16:00 itibariyle ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması vb 112 üzerinden itfaiyeye 1378, Afad?a 159 ihbar ulaştı. Mahsur kalan üç çocuk kurtarıldı. Bir sele kapılma ihbarı bulunmakta olup AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi."