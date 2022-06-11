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Lunaparkta Baş Aşağı Kurtarılmayı Beklediler

Antalya'da lunaparkta bir oyuncağın, çocukların bindiği sepet kısmı mekanizmadan koparak düştü.

  1. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndaki lunaparkta 'disko' adlı oyuncağın, çocukların bindiği sepet kısmı mekanizmadan kopup zemine düştü.

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndaki lunaparkta 'disko' adlı oyuncağın, çocukların bindiği sepet kısmı mekanizmadan kopup zemine düştü.

  2. Sepet kısmında sıkışan Buğra Yağız Koyun, Mete Atık ile Yakup Bilal Salarvan hafif yaralandı.

    Sepet kısmında sıkışan Buğra Yağız Koyun, Mete Atık ile Yakup Bilal Salarvan hafif yaralandı.

  3. BAŞ AŞAĞI ÇIKARILMAYI BEKLEDİLER Çocuklar, itfaiye ekipleri gelene kadar oyuncağın içinde baş aşağı oturur halde çıkarılmayı bekledi.

    BAŞ AŞAĞI ÇIKARILMAYI BEKLEDİLER Çocuklar, itfaiye ekipleri gelene kadar oyuncağın içinde baş aşağı oturur halde çıkarılmayı bekledi.

  4. Oyun parkı görevlilerinin ihbarıyla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demir kesme makasıyla çocukları sıkıştığı yerden çıkardı.

    Oyun parkı görevlilerinin ihbarıyla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demir kesme makasıyla çocukları sıkıştığı yerden çıkardı.

  5. Lunaparkta oyuncak koparak düştü: Baş aşağı kurtarılmayı beklediler - 5 AİLELER PANİK YAŞADI Kurtarma çalışmaları sürerken yaralanan çocukların aileleri ise panik yaşadı. Çocuklardan Buğra Yağız Koyun, "Eğleniyorduk. Bindiğimiz oyuncak kırılıp, ters döndü. Altında kaldık. İtfaiye beni ve arkadaşlarımı çıkardı. Ayağımda ağrı var" dedi.

    Lunaparkta oyuncak koparak düştü: Baş aşağı kurtarılmayı beklediler - 5 AİLELER PANİK YAŞADI Kurtarma çalışmaları sürerken yaralanan çocukların aileleri ise panik yaşadı. Çocuklardan Buğra Yağız Koyun, "Eğleniyorduk. Bindiğimiz oyuncak kırılıp, ters döndü. Altında kaldık. İtfaiye beni ve arkadaşlarımı çıkardı. Ayağımda ağrı var" dedi.

  6. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çocuklar, hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çocuklar, hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.