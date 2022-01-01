Senden Daha Güzel'in Emir'i Sosyal Medyayı Salladı!

Kongar acımasız bir şekilde savaşan bir askerdir. Türklere kin giden Kongar, komutan Balgay ne derse onun harfiyen uyguluyor. Balgay'ın sadık askeri olan Kongar'ın gerçekleri ne zaman öğrenecği merak konusu oldu. Kongar'ı oynayan yakışıklı oyuncu Burak Çelik ise bu karakterle birden yıldızı parladı.