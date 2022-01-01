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Senden Daha Güzel'in Emir'i Sosyal Medyayı Salladı!

yaz ayında hayranlarıyla yeniden buluşacak olan Burak Çelik, Senden Daha Güzel adlı dizide başrol Emir'i oynayacak. Yakışıklı oyuncu Burak Çelik kimdir?

  1. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde yer alan başarılı oyuncu Burak Çelik, diziden ayrıldıktan sonra belli bir süre herhangi bir proje kabul etmedi. Yoğun ve tempolu iki sezon sonrası dinlenen oyuncu yaz ayı hayranlarıyla yeniden buluşacak. Çelik, Senden Daha Güzel adlı dizide başrol Emir'i oynayacak. Yakışıklı oyuncu Burak Çelik kimdir?

    Son olarak Kuruluş Osman dizisinde yer alan başarılı oyuncu Burak Çelik, diziden ayrıldıktan sonra belli bir süre herhangi bir proje kabul etmedi. Yoğun ve tempolu iki sezon sonrası dinlenen oyuncu yaz ayı hayranlarıyla yeniden buluşacak. Çelik, Senden Daha Güzel adlı dizide başrol Emir'i oynayacak. Yakışıklı oyuncu Burak Çelik kimdir?

  2. Başrolünü Cemre Baysel'le paylaşacak olan Burak Çelik, oyunculuktaki kalitesini Kuruluş Osman'daki Göktuğ karakteriyle ortaya koymuştu.

    Başrolünü Cemre Baysel'le paylaşacak olan Burak Çelik, oyunculuktaki kalitesini Kuruluş Osman'daki Göktuğ karakteriyle ortaya koymuştu.

  3. Diziden ayrıldıktan sonra imajını yenilen oyuncu belli bir süre ailesiyle vakit geçiren Çelik, yeniden ekrana çıkmaya hazırlandı.

    Diziden ayrıldıktan sonra imajını yenilen oyuncu belli bir süre ailesiyle vakit geçiren Çelik, yeniden ekrana çıkmaya hazırlandı.

  4. Emir karakteriyle yaz dizisi olan Senden Daha Güzel'de yer alan oyuncu paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı.

    Emir karakteriyle yaz dizisi olan Senden Daha Güzel'de yer alan oyuncu paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı.

  5. KURULUŞ OSMAN'DA YILDIZI PARLADI! Kuruluş Osman dizisinin birinci sezonun 10. bölümünde dahil olan Moğol askeri Kongar, yıllar önce Moğolların saldırısına uğramış bir Türk çocuğunu oynadı. Ancak Moğollar çocuk yaşta kaçırdıkları Göktuğ'un zihniyle oynamış ve onu Moğol askeri olarak yetiştirmiştir. Kongar adını vererek geçmişi unutturulmuştur.

    KURULUŞ OSMAN'DA YILDIZI PARLADI! Kuruluş Osman dizisinin birinci sezonun 10. bölümünde dahil olan Moğol askeri Kongar, yıllar önce Moğolların saldırısına uğramış bir Türk çocuğunu oynadı. Ancak Moğollar çocuk yaşta kaçırdıkları Göktuğ'un zihniyle oynamış ve onu Moğol askeri olarak yetiştirmiştir. Kongar adını vererek geçmişi unutturulmuştur.

  6. Kongar acımasız bir şekilde savaşan bir askerdir. Türklere kin giden Kongar, komutan Balgay ne derse onun harfiyen uyguluyor. Balgay'ın sadık askeri olan Kongar'ın gerçekleri ne zaman öğrenecği merak konusu oldu. Kongar'ı oynayan yakışıklı oyuncu Burak Çelik ise bu karakterle birden yıldızı parladı.

    Kongar acımasız bir şekilde savaşan bir askerdir. Türklere kin giden Kongar, komutan Balgay ne derse onun harfiyen uyguluyor. Balgay'ın sadık askeri olan Kongar'ın gerçekleri ne zaman öğrenecği merak konusu oldu. Kongar'ı oynayan yakışıklı oyuncu Burak Çelik ise bu karakterle birden yıldızı parladı.

  7. BURAK ÇELİK KİMDİR? 21 Temmuz 1992 İstanbul'da dünyaya gelen Burak Çelik, 2013 yılında Best Model Of Turkey katıldı aynı yıl Best Model of World'de katılarak birinci seçildi.

    BURAK ÇELİK KİMDİR? 21 Temmuz 1992 İstanbul'da dünyaya gelen Burak Çelik, 2013 yılında Best Model Of Turkey katıldı aynı yıl Best Model of World'de katılarak birinci seçildi.

  8. 42 ülkeden 56 modelin katıldığı yarışmada "En İyi Erkek Model" seçilen Çelik, daha sonra oyunculuğa yöneldi.

    42 ülkeden 56 modelin katıldığı yarışmada "En İyi Erkek Model" seçilen Çelik, daha sonra oyunculuğa yöneldi.

  9. Karagül dizisinde yer alan oyuncu 100 bölüm oynadı. Daha sonra Hayat Sevince Güzel dizisinde başrol oynadı.

    Karagül dizisinde yer alan oyuncu 100 bölüm oynadı. Daha sonra Hayat Sevince Güzel dizisinde başrol oynadı.

  10. Söz dizisinde de yer alan Selim karakterini oynadı.

    Söz dizisinde de yer alan Selim karakterini oynadı.

  11. Kuruluş Osman'a dahil olmadan Sevgili Geçmiş dizisinde yer almıştı. Şimdi de Senden Daha Güzel dizisinde yer alıyor.

    Kuruluş Osman'a dahil olmadan Sevgili Geçmiş dizisinde yer almıştı. Şimdi de Senden Daha Güzel dizisinde yer alıyor.

  12. 1.91 boyundaki yakışıklı oyuncu Ayşenur Özkan ile 2013 yılında gizlice evlenmiş 2015 yılında ise boşanmıştı.

    1.91 boyundaki yakışıklı oyuncu Ayşenur Özkan ile 2013 yılında gizlice evlenmiş 2015 yılında ise boşanmıştı.