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Bulunması Zor Şifalar!

Dünyanın birçok yerinde birbirinden farklı besinler vardır. Her iklimin kendine has özelliklerde olan bu meyve türlerinin içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde ilaç sektörünün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

  1. Dünyanın birçok yerinde birbirinden farklı besinler vardır. Her iklimin kendine has özelliklerde olan bu meyve türlerinin içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde ilaç sektörünün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Görüntüleri farklı meyveleri de andıran bu besinlerden en dikkat çekenleri sizler için bir araya getirdik. <br> DÜNYANIN EN İLGİNÇ MEYVELERİ VE FAYDALARI NELERDİR?

    Dünyanın birçok yerinde birbirinden farklı besinler vardır. Her iklimin kendine has özelliklerde olan bu meyve türlerinin içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde ilaç sektörünün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Görüntüleri farklı meyveleri de andıran bu besinlerden en dikkat çekenleri sizler için bir araya getirdik.
    DÜNYANIN EN İLGİNÇ MEYVELERİ VE FAYDALARI NELERDİR?

  2. * DİKENLİ İNCİR <br> Kuzey Amerika topraklarında yetişen dikenli incir ülkemizde Kilis'te bulunur. İçeriğinde yüksek oranda K ve C vitaminleri barındırır. Deforme olmuş hücrelerin yenilenmesini destekler. İlaç sekötüründe kullanılan dikenli incir kandaki basın oranını dengeler.

    * DİKENLİ İNCİR
    Kuzey Amerika topraklarında yetişen dikenli incir ülkemizde Kilis'te bulunur. İçeriğinde yüksek oranda K ve C vitaminleri barındırır. Deforme olmuş hücrelerin yenilenmesini destekler. İlaç sekötüründe kullanılan dikenli incir kandaki basın oranını dengeler.

  3. * YILDIZ ELMASI Adını içindeki yapının yıldıza benzemesinden alıyor. Dışı sert içi yumuşak olan bu meyve ülkemizde yetiştirimi yoktur. Ancka ithalatı yüksek bir meyvedir. Özellikle içeriği lif bakımından kilo vermek isteyenler için ideal bir besindir.

    * YILDIZ ELMASI Adını içindeki yapının yıldıza benzemesinden alıyor. Dışı sert içi yumuşak olan bu meyve ülkemizde yetiştirimi yoktur. Ancka ithalatı yüksek bir meyvedir. Özellikle içeriği lif bakımından kilo vermek isteyenler için ideal bir besindir.

  4. * MANGOSTAN Avrupa'nın gözde meyveleri arasında yer alır. Özellikle Portekizliler için şifa kaynağı olarak geçen mongaston, yüksek oranda antioksidan ve antiseptik maddeler barındırır.

    * MANGOSTAN Avrupa'nın gözde meyveleri arasında yer alır. Özellikle Portekizliler için şifa kaynağı olarak geçen mongaston, yüksek oranda antioksidan ve antiseptik maddeler barındırır.

  5. * BİTTER MELON Ülkemizde kudret narı olarak bilinen bitter melon Çin'in alternatif tıbbının vazgeçilmez bir meyvesidir. Özellikle hasar almış karaciğeri hızla tedavi eder.

    * BİTTER MELON Ülkemizde kudret narı olarak bilinen bitter melon Çin'in alternatif tıbbının vazgeçilmez bir meyvesidir. Özellikle hasar almış karaciğeri hızla tedavi eder.

  6. * YILAN MEYVESİ Egzotik meyveler arasında en ilginci olan yılan meyvesi, dış görünümü ile yılan derisine benzer. Bali, Jakarta gibi yerlerde yetişir. İçeriğinde yüksek oranda sakinleşitirici madde barındırır. Günd ebir tane yemek bütün sinirlere iyi gelir.

    * YILAN MEYVESİ Egzotik meyveler arasında en ilginci olan yılan meyvesi, dış görünümü ile yılan derisine benzer. Bali, Jakarta gibi yerlerde yetişir. İçeriğinde yüksek oranda sakinleşitirici madde barındırır. Günd ebir tane yemek bütün sinirlere iyi gelir.

  7. * AKEBİA Ülkemizde ç,kolata sarmaşığı olarak bilinen akebia Japonya, Çin ve Kore'de yetişir. Akebia içerdiği maddeler sayesinde ilaç fabrikalarının vazgeçilmezidir. İçlem görmeden tüketilmez.

    * AKEBİA Ülkemizde ç,kolata sarmaşığı olarak bilinen akebia Japonya, Çin ve Kore'de yetişir. Akebia içerdiği maddeler sayesinde ilaç fabrikalarının vazgeçilmezidir. İçlem görmeden tüketilmez.

  8. * PARMAKLI AĞAÇ KAVUNU Aşırı derecede kuvvetli bir kokuya sahip bir meyvedir. Kokusı bile etkileyen bu meyve Asya kıtasında oldukça yaygındır. İçeriğinde yüksek oran da çözelti su bulunur. Tıpkı limon gibidir.

    * PARMAKLI AĞAÇ KAVUNU Aşırı derecede kuvvetli bir kokuya sahip bir meyvedir. Kokusı bile etkileyen bu meyve Asya kıtasında oldukça yaygındır. İçeriğinde yüksek oran da çözelti su bulunur. Tıpkı limon gibidir.

  9. * EJDER MEYVESİ Pitaya olarka geçen ejder meyvesi ülkemizde son 5 yıldır popüler olan ve giderek popülerliği artan bir meyvedir. Yüksek oranda antioksidan barındırır. Ve lif bakımından zengin oldğu için kilo vermek isteyenler için idealdir. Bağırsak hastalıklarını engeller.

    * EJDER MEYVESİ Pitaya olarka geçen ejder meyvesi ülkemizde son 5 yıldır popüler olan ve giderek popülerliği artan bir meyvedir. Yüksek oranda antioksidan barındırır. Ve lif bakımından zengin oldğu için kilo vermek isteyenler için idealdir. Bağırsak hastalıklarını engeller.

  10. * RAMBUTAN Virüs gibi bir görüntüsü olan rambutan lezzetli bir tropik meyvedir. Tatlı oranı yüksek olmasıan rağmen diyabet hastaları bile kolaylıkla tüketebilir.

    * RAMBUTAN Virüs gibi bir görüntüsü olan rambutan lezzetli bir tropik meyvedir. Tatlı oranı yüksek olmasıan rağmen diyabet hastaları bile kolaylıkla tüketebilir.

  11. * DURİAN Kötü bir kokusu olmasına rağmen faydalı bir besindir. Dış kabuğu sert olan ve içeriğinde büyük tohumlara benzer yapısı tüketilen durian yöre halkı tarafından çok tüketilir. Tayland, Endonezya da alternatif tıbbın en faydalı besini kabul edilir.

    * DURİAN Kötü bir kokusu olmasına rağmen faydalı bir besindir. Dış kabuğu sert olan ve içeriğinde büyük tohumlara benzer yapısı tüketilen durian yöre halkı tarafından çok tüketilir. Tayland, Endonezya da alternatif tıbbın en faydalı besini kabul edilir.