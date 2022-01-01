Açıklamalarıyla Herkesi Şoke Etti

Sen balığa gidip yemek yerken, ben evde oturup tek başıma lanet olsun bu hayata dedim. Daha inançlı daha temkinli yaşamalıymışım. Bu kadar hovarda olmamalıymışım. Minibüsten çıkan onlarca kız yaşanmamalıymış. Bir tane kadını sevip, çocuk yapıp ölmeliymişim. Yanlış yapmışım. Ama benim hayatımda bu. Beni MS yapan da bu hayat."