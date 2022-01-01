Açıklamalarıyla Herkesi Şoke Etti
Uzun süredir mücadele ettiği MS hastalığı nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarının yanı sıra maddi sıkıntılarla boğuştuğu haberleriyle de gündem olan ünlü şarkıcı, çok konuşulan borçları hakkında çarpıcı bir açıklamaya imza attı.
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'Etin Jönü' lakaplı Gürkan Topçu, önceki akşam yeni dükkanının açılışını gerçekleştirdi
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Restoranın açılışına; Orhan Gencebay, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Wilma Elles, Şafak Sezer ve şefin oyuncu nişanlısı Fatma Toptaş katıldı. Gürkan Şef, kilosu 32 bin TL olan, Japonya?nın Wagyu bölgesinde özel çiftliklerde yetiştirilen dünyaca ünlü ?Kobe eti'ni misafirlerine tanıtan ve tattırdı.
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Açılışta görüntülenen bir diğer ünlü isim Serdar Ortaç'tı. Yeni şarkılar için çalışmalar yaptığını söyleyen 52 yaşındaki popçu, meslektaşı Sinan Akçıl'ın 'Serdar şarkı yapınca yaz gelirdi, bu yıl yapmadığı için ben yaptım" sözlerine şu yanıtı verdi:
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"Maalesef bu yıl şarkı yapamadım, borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım."
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BİTMEMİŞ ALBÜMÜ SATMIŞ! Serdar Ortaç, eski parçalarını ünlü isimlerin seslendireceği bir albüm için aranjör Ozan Çolakoğlu ile anlaşmıştı. Sık sık kumar alışkanlığıyla, bu nedenle kaybettiği paralarla ve borçlarıyla gündeme gelen sanatçını, çözüm olarak dikkat çeken bir yönteme başvurduğu öğrenilmişti.
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Maddi olarak zor durumda kaldığı için tüm şarkılarının telif haklarını satma yoluna giden popçunun, beş yıllık süre karşılığında 1 milyon TL aldığı iddia edilmişti.
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Dijital bir sosyal paylaşım platformuna konuk olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bu kez resmen içini döktü. Ortaç, "Daha inançlı daha temkinli yaşamalıymışım. Bu kadar hovarda olmamalıymışım" dedi.
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Serdar Ortaç'a yakalandığı MS hastalığını yönelterek Serdar Ortaç'ı ne hasta etti diye sordu. Serdar Ortaç çok konuşulacak itiraflara imza attı.
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Serdar Ortaç'ın o açıklamaları: Aşırı stres vardı. Çok para geliyordu, çok para gidiyordu. Gelen para kumara gitti. Giden paranın üzüntüsü, helal kazanıp harama vermek mahvettim kalbimi ve beynimi.
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Daha 25 yaşındaydım, Karabiberi söylerken sahneden asker kaçağı diye hapse atıldım, beraat ettim. Suçsuz bulunduğuma mı sevineyim, giden 3 buçuk aya mı üzüleyim? Mamak'da yerin 7 kat dibince hücrede yatarken, 3 gönce kraldım konser veriyordum ona mı üzüleyim?
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Ortaç şunları söyledi: "Çok dürüst olduğum için başıma gelenleri mi üzüleyim? Baba öldü, kardeş hastalandı yatağa girdi, hangi birine stres yapmayayım?
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Sen balığa gidip yemek yerken, ben evde oturup tek başıma lanet olsun bu hayata dedim. Daha inançlı daha temkinli yaşamalıymışım. Bu kadar hovarda olmamalıymışım. Minibüsten çıkan onlarca kız yaşanmamalıymış. Bir tane kadını sevip, çocuk yapıp ölmeliymişim. Yanlış yapmışım. Ama benim hayatımda bu. Beni MS yapan da bu hayat."
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Seren Serengil canlı yayın programında Serdar Ortaç'la ilgili üzücü bir açıklama yaptı. Serengil, Kıbrıs'ta sahneye çıkan Serdar Ortaç'ın konserinin ardından zehirlenerek fenalaştığını söyledi.
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Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil dünkü canlı yayında Serdar Ortaç'ın sahneden sonra zehirlenerek fenalaştığını söyledi. Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Ortaç'a seslenen Arto ise dikkat çeken açıklamalar yaptı.
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Programın yorumcularından Arto, "İleri derecede bir hastalığı var. Bu kadar değerli bir insan olup neden kendine bakmadığı çok üzüntü verici. İlaç değiştirmiş olabilirsin çok zorlanırsın. Freni boşalmış kamyon gibisin. Sen çok değerli bir adamsın" ifadelerini kullandı.
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Yıllardır kumar borçlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç önceki gün Kıbrıs?ta sevenleriyle buluştu. Sahnede seslendirdiği şarkılarla hayranlarını eğlendiren Serdar Ortaç, konser öncesi vasiyetini açıkladı.
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Sanat camiasında birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetlerini açıklarken Ortaç'a habercilerin "Serdar bey Allah uzun ömürler versin.
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Birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetlerini açıklıyor.
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Sizin bir vasiyetiz var mı?" sorusuna da "Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim.
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40 milyon TL değerinde bir evim var.
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Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum." cevabını verdi.
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Uzun bir süredir kumar borçlarıyla gündeme gelen ve ödemek için her türlü satışı yapan Serdar Ortaç, zor günler yaşamaya başlamıştı. Kumar borçları olan Ortaç aynı zamanda eski eşinin nafaka borcunu ödeyememesiyle de gündeme gelmişti.