Yol Kenarına Bırakılan Çuvallarda Kimyasal Atık Şüphesi

"HAFRİYAT ALIŞTIĞIMIZ BİR ŞEY OLDU" Hacımaşlı Mahalle Muhtarı Hayri Pekçetin, çevrede yaşayan vatandaşların atıklar nedeniyle zehirlenmekten korktuğunu söyledi. "Bizim köyün meydanına bile döküyorlar, engel olamıyoruz" diyen Pekçetin, "Hafriyat artık alıştığımız bir şey oldu ama bu kimyasal biraz farklı" dedi.