Hırsızı Bacağındaki Dövme Yakalattı
Kağıthane'de bir rezidanstan 500 bin liralık ziynet eşyası ile 1000 dolar nakit para çalınmasıyla ilgili iki şüpheli yakalandı. Daha önceden 22 adet suç kaydı bulunan kadın hırsızın bacağındaki dövme sayesinde tespit edildiği öğrenildi.
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İstanbul Kağıthane'de bir rezidansa girerek hırsızlık yapan iki kişi polis ekiplerince yakalandı.
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Olay 3 Haziran'da meydana geldi. İran uyruklu işadamı Muhammed H.F. evinde bulunan 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 1000 dolar nakit parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.
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Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların bina girişinde güvenlik kameralarınca görüntülendiği belirledi.
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Görüntülerde iki şüphelinin bina girişine gelerek güvenlik görevlisini oyaladığı bu sırada kadın hırsızın içeri girdiği görüldü. Bir süre sonra eli kolu dolu bir şekilde yeniden görüntüye giren kadın hırsızın binadan çıkarak uzaklaştığı görüldü.
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Polis ekipleri olay sırasında mini etek giyen kadın hırsızın bacağında bir dövme olduğunu tespit etti. Bu bilgi kullanılarak şüphelinin daha önceden de 22 adet suç kaydı bulunan Hazar M.(23) olduğu tespit edildi.
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Şüpheli kadın hırsız kısa sürede gözaltına alındı. Şüpheliye yardım eden 30 yaşındaki Hünkar A. da bir süre sonra yakalandı. Hünkar A.'nın da daha önceden 18 suç kaydı olduğu belirlendi.
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Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.