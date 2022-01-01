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Sel Araçları Kullanılamaz Hale Getirdi

Adana?nın Kozan ilçesinde öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu. Selde 3 araç kullanılamaz hale gelirken, mahsur kalan bir kişi kepçeyle kurtarıldı.

  1. Adana'nın Kozan llçesinde ve çevre ilçelerde saat 14.00 sıralarında başlayan yağış, kısa sürede şiddetini artırdı.

    Adana'nın Kozan llçesinde ve çevre ilçelerde saat 14.00 sıralarında başlayan yağış, kısa sürede şiddetini artırdı.

  2. Yağışla bazı cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı.

    Yağışla bazı cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı.

  3. Alparslan Türkeş Bulvarı?nda su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanınca trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

    Alparslan Türkeş Bulvarı?nda su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanınca trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

  4. Yağış Adana'nın çevre ilçelerinde de etkisini gösterdi.

    Yağış Adana'nın çevre ilçelerinde de etkisini gösterdi.

  5. Kozan ilçesindeki Dağılcak mesire alanında Öksüz Deresi taştı, su baskını meydana geldi. Masa ve sandalyelerin selde sürüklendiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

    Kozan ilçesindeki Dağılcak mesire alanında Öksüz Deresi taştı, su baskını meydana geldi. Masa ve sandalyelerin selde sürüklendiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

  6. ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ Düzağaç Mahallesi'nde ise 3 otomobil, selde sürüklendi. Otomobiller kullanılamaz hale gelirken, selde mahsur kalan bir vatandaş ise kepçeyle kurtarıldı.

    ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ Düzağaç Mahallesi'nde ise 3 otomobil, selde sürüklendi. Otomobiller kullanılamaz hale gelirken, selde mahsur kalan bir vatandaş ise kepçeyle kurtarıldı.

  7. Yarım saatlik yağışın ardından bölgede zarar gören araçların hasar tespit çalışmaları sürüyor.

    Yarım saatlik yağışın ardından bölgede zarar gören araçların hasar tespit çalışmaları sürüyor.