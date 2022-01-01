Sel Araçları Kullanılamaz Hale Getirdi

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ Düzağaç Mahallesi'nde ise 3 otomobil, selde sürüklendi. Otomobiller kullanılamaz hale gelirken, selde mahsur kalan bir vatandaş ise kepçeyle kurtarıldı.

Yağışla bazı cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı.

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