Aziz'in Son Hali Şaşırttı!

5 sene önceki halinden oldukça farklı olan Aziz Kiraz, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi.

Kiraz, 2016 yılında O Ses Türkiye şampiyonluğunu Gökhan Özoğuz'un yarışmacısı olan Emre Sertkaya'ya kaptırmıştı.

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