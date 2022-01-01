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Kilo Vermek İsteyenler İçin En İdeal Kahvaltı Saati Açıklandı

İngiliz profesör Tim Spector, Tanzanya'daki Hadza kabilesinin beslenme alışkanlıklarını inceledi.

  1. İngiltere'de King's College London'da genetik epidemiyoloji profesörü Tim Spector, kilo vermeye çalışanlar için en iyi kahvaltı saatinin 11:00 olduğunu açıkladı. Bunun nedenini ise çoğu insanın akşam yemeğini önceki nesillere göre çok daha geç yemesi ve akşam 9 civarında yemek yemeyi bırakması oluşturuyor.

    İngiltere'de King's College London'da genetik epidemiyoloji profesörü Tim Spector, kilo vermeye çalışanlar için en iyi kahvaltı saatinin 11:00 olduğunu açıkladı. Bunun nedenini ise çoğu insanın akşam yemeğini önceki nesillere göre çok daha geç yemesi ve akşam 9 civarında yemek yemeyi bırakması oluşturuyor.

  2. 5 KİLOGRAM KAYBEDİLEBİLİR Cheltenham Bilim Festivali'nde konuşan Spector, ?14 saatlik oruç tutmanın tek yolu sabah 11'de kahvaltı yapmaktır. Kanıtlar, bunun metabolizma ve kilo kaybı için en sağlıklısı olduğunu gösteriyor. Birkaç ay boyunca bu stratejiyi takip etmek, insanların 2 kg ile 5 kg arasında kilo vermesine yardımcı olabilir? dedi.

    5 KİLOGRAM KAYBEDİLEBİLİR Cheltenham Bilim Festivali'nde konuşan Spector, ?14 saatlik oruç tutmanın tek yolu sabah 11'de kahvaltı yapmaktır. Kanıtlar, bunun metabolizma ve kilo kaybı için en sağlıklısı olduğunu gösteriyor. Birkaç ay boyunca bu stratejiyi takip etmek, insanların 2 kg ile 5 kg arasında kilo vermesine yardımcı olabilir? dedi.

  3. İnsanların yemek yeme alışkanlıklarının küreselleşme ve modern iş yaşamı ile birlikte değiştirdiğini aktaran Spector, ?Özellikle İngiltere'nin kuzeyinde daha erken yemek yiyen insanlar var, ancak genellikle İspanya ve İtalya'daki insanlar gibi akşam yemeğini çok daha sonra yiyerek kıtasal yeme alışkanlıklarına geçtik? diye konuştu.

    İnsanların yemek yeme alışkanlıklarının küreselleşme ve modern iş yaşamı ile birlikte değiştirdiğini aktaran Spector, ?Özellikle İngiltere'nin kuzeyinde daha erken yemek yiyen insanlar var, ancak genellikle İspanya ve İtalya'daki insanlar gibi akşam yemeğini çok daha sonra yiyerek kıtasal yeme alışkanlıklarına geçtik? diye konuştu.

  4. HADZA KABİLESİNİN ALIŞKANLIKLARINI İNCELEDİ Bununla birlikte Spector, Tanzanya'da yaşayan, obezite veya tip 2 diyabet hastası olmayan modern avcı-toplayıcılardan oluşan Hadza kabilesinin beslenme alışkanlıklarını inceledikten sonra bu tavsiyeyi verdiğini açıkladı. Hadza kabilesinin kahvaltı alışkanlığı yok ve üyeler her gün saat 10.30 veya 11.00'de yemek yemeye başlıyor.

    HADZA KABİLESİNİN ALIŞKANLIKLARINI İNCELEDİ Bununla birlikte Spector, Tanzanya'da yaşayan, obezite veya tip 2 diyabet hastası olmayan modern avcı-toplayıcılardan oluşan Hadza kabilesinin beslenme alışkanlıklarını inceledikten sonra bu tavsiyeyi verdiğini açıkladı. Hadza kabilesinin kahvaltı alışkanlığı yok ve üyeler her gün saat 10.30 veya 11.00'de yemek yemeye başlıyor.

  5. Diğer taraftan, bilim insanları arasında aralıklı oruç olarak adlandırılan beslenme tarzı giderek daha sağlıklı olmanın ve kilo vermenin bir yolu olarak görülüyor.

    Diğer taraftan, bilim insanları arasında aralıklı oruç olarak adlandırılan beslenme tarzı giderek daha sağlıklı olmanın ve kilo vermenin bir yolu olarak görülüyor.

  6. Spector, ?Günde 14 saat yememek, daha sonra bir kahvaltı yapmak, diğer kısıtlayıcı diyetlerden uzun vadede daha kolay. İşe yarıyor çünkü bağırsaklarımızdaki mikropların bizim gibi sirkadiyen bir ritmi var ve dinlenmeye ihtiyaçları var. Kahvaltıyı atlamama alışkanlığının artık modası geçti? değerlendirmesinde bulundu.

    Spector, ?Günde 14 saat yememek, daha sonra bir kahvaltı yapmak, diğer kısıtlayıcı diyetlerden uzun vadede daha kolay. İşe yarıyor çünkü bağırsaklarımızdaki mikropların bizim gibi sirkadiyen bir ritmi var ve dinlenmeye ihtiyaçları var. Kahvaltıyı atlamama alışkanlığının artık modası geçti? değerlendirmesinde bulundu.

  7. KAHVALTI BAZI İNSANLARI ŞİŞMANLATIYOR Öte yandan, Spectori ?Spoon-Fed: Why About Everything We've Been Everything About Food About Food? adlı kitabında yazdığı gibi kahvaltı yapmanın bazı insanların kilo almasına neden olduğunu sözlerine ekledi.

    KAHVALTI BAZI İNSANLARI ŞİŞMANLATIYOR Öte yandan, Spectori ?Spoon-Fed: Why About Everything We've Been Everything About Food About Food? adlı kitabında yazdığı gibi kahvaltı yapmanın bazı insanların kilo almasına neden olduğunu sözlerine ekledi.