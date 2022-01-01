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Yeni Sondaj Gemisi Abdülhamid Han'da Hazırlıklar Sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, adının Abdülhamid Han olacağı açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisinde hazırlıklar devam ediyor. Geminin dış yüzeyine Türk bayrağı işlendi, bir yüzeyi de kırmızı-beyaza boyandı.

  1. Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'da hazırlıklar devam ediyor.

    Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'da hazırlıklar devam ediyor.

  2. Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan sondaj gemisinde, çıkacağı seferler öncesi boyama işlemi yapılıyor.

    Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan sondaj gemisinde, çıkacağı seferler öncesi boyama işlemi yapılıyor.

  3. Geminin dış yüzeyine Türk bayrağı işlendi, bir yüzeyi de kırmızı-beyaza boyandı.

    Geminin dış yüzeyine Türk bayrağı işlendi, bir yüzeyi de kırmızı-beyaza boyandı.

  4. Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun dördüncü üyesi olacak gemide, ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler, sertifikalandırma ve diğer boyama çalışmaları sürüyor.

    Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun dördüncü üyesi olacak gemide, ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler, sertifikalandırma ve diğer boyama çalışmaları sürüyor.

  5. ÖZELLİKLERİ Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak.

    ÖZELLİKLERİ Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak.

  6. Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

    Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

  7. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

    Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.